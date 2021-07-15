Верблюдов и овец в Мангистау кормят размоченным картоном

Фото: Facebook

МАНГИСТАУ. 14 ИЮЛЯ - В Мангистау жители кормят своих домашних животных размоченным картоном вперемешку с отрубями, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Фотографии "корма" выложил на своей странице в Facebook Азамат Сарсенбаев.

Жена местного фермера готовит из картона заготовку для овец (в целях экономии корма, мелкие хозяйства замачивают картон в воде, а когда отстоится, мягкий картон перемешивают с отрубями и отходами). Давняя, как мир, технология", - пишет Сарсенбаев.

На своей странице он также опубликовал результаты встречи руководства МСХ области с фермерами.

На оперативное решение проблемы корма в Мангистау было решено создать "зелёный коридор". В общем из бюджета будет выделено 1,9 млрд тенге. Помощь получат лишь те фермеры, которые зарегистрировали свой скот", - пишет Сарсенбаев.

В настоящее время, по его словам, стоимость одного мешка отрубей составляет 1650 тенге за мешок весом 18 килограммов.

В итоге, с учётом расходов на транспортировку, в удалённые уголки аулов Мангистауской области, эти корма будут поставляться по 1800-1900 тенге за мешок", - сообщил Сарсенбаев.

Ранее житель Мангистау Бердимурат Торекенов выложил в Facebook фотографии истощённых лошадей, умирающих от жары и засухи . После публикации в акимате Мангистауской области была создана рабочая группа и начата кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств.

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