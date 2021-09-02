Правительству поручено решить проблему доступности сырья для отечественных промышленников

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Увеличить экспорт обрабатывающей промышленности и решить проблему доступности отечественной промышленности к сырью поручил в ежегодном послании народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе выступления на заседании двух палат парламента, Токаев отметил, что необходимо продолжать работу по диверсификации экономики, расширению номенклатуры производимых товаров и географии экспорта.

Он акцентировал, что по итогам 2020 года в первые за 10 лет индустриализации вклад обрабатывающей промышленности в развитие экономики превысил долю горнодобывающей отрасли.

Среднесрочная цель к 2025 году - увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза, до 24 млрд долларов США, а производительность труда на 30%", - обозначил Токаев.

Он сообщил, что разрабатываемый закон по промышленной политике должен дать ответы на вопросы, стоящие перед обрабатывающим сектором.

Один из них - проблема доступа к сырью. Требуется внедрить правило: "цена сырьевых товаров для отечественной промышленности должна быть доступной, а объем достаточным. До конца года правительство должно найти оптимальный вариант решения этой важной задачи", - поручил президент.

При этом он отметил, что ресурсный потенциал страны полностью не раскрыт, а геологическая изученность остается на низком уровне.

Необходимо расширять доступ инвесторов к качественной геологической информации. Для этого необходимо создать эффективную национальную геологическую службу. Данная организация не должна стать монополистом, которая будет решать, кого и как допустить к недрам. Ее задача заключается в оказании комплексной поддержки инвесторов", - пояснил Токаев.

Президент убежден, что отрасль недропользования нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр.

Реформы, начатые в рамках Плана нации, следует довести до практического завершения. Создать отрытую цифровую базу данных геологической информации, обеспечить к ней доступ инвесторов", - сказал Токаев, добавив, что решения о доступе к недрам путем кулуарных обсуждений и кабинетов должно быть поставлено вне закона.





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