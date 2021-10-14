Запрет на вывоз макулатуры из Казахстана увеличит объем производства бумажной продукции

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан считает, что запрет на вывоз макулатуры из страны увеличит объем производства бумажной продукции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для поддержки отечественных переработчиков и снижения цен на продукты министерством совместно с НПП "Атамекен" был проведен всесторонний анализ на предмет экономической целесообразности введения запрета на вывоз макулатуры с территории Казахстана. По итогам проведенного анализа на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях был одобрен вопрос введения временного запрета на 6 месяцев.

По структуре рынок упаковки Казахстана на 40% представлен полимерной упаковкой, на 30% - бумажной и гофрокартонной, оставшиеся 30% - стеклянная, металлическая тара и укупорочные средства. Динамика производства бумаги и бумажной продукции в 2015-2020 годах демонстрировала положительную динамику, особенно высокий уровень роста достигнут в 2020 году.

В первую очередь росту объема производства продукции отрасли способствовало введение ряда запретов на вывоз макулатуры из Казахстана", - пояснили в пресс-службе министерства.

Как отметили в министерстве, последний запрет был введен в 2019 году сроком на 2 года. Ограничительные меры правительства РК по вывозу макулатуры способствовали стабилизации сырьевой базы для переработчиков регенерируемой бумаги или картона (макулатура и отходы).

Кроме того, за период действия последнего запрета, перерабатывающие заводы были полностью загружены сырьем. Это позволило увеличить налоговые поступления отрасли на 23% и создать новые рабочие места. В свою очередь, отечественные заводы смогли увеличить мощности, начать запуск новых проектов, а также увеличилось число малых предприятий по изготовлению яичных лотков/втулок для туалетной бумаги.

Снятие запрета на вывоз макулатуры привело к дефициту основного сырья в производстве макулатурного гофрокартона, что в дальнейшем привело к удорожанию стоимости макулатуры более чем на 120% с момента снятия запрета - с марта 2021 года. Данный факт повлиял на рост себестоимости готовой продукции - гофрокартона более чем на 30%, который компенсируется за счет увеличения цены реализации готовой продукции, что отражается на конечной стоимости продовольственных, потребительских товаров и лекарственных средств", - проинформировали в министерстве.