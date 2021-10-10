В Казахстане на полгода могут запретить вывоз макулатуры
09.10.2021, 17:05 132544
НУР-СУЛТАН. 9 ОКТЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало проект приказа, согласно которому в Казахстане на полгода могут запретить вывоз макулатуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев регенерируемой бумаги или картона (макулатура и отходы, код единой товарной номенклатуры Внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 4707)", - сообщается в проекте приказа, размещенном на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения.
Проект приказа разработан в рамках обеспечения отечественных переработчиков регенерируемой бумаги или картона (макулатуры и отходов) доступным сырьем для снижения стоимости готовой продукции (картонные упаковки, яичные лотки и так далее) на внутреннем рынке, что соответствует поручению главы государства по обеспечению сырьем казахстанских обрабатывающих производств, отмечается в справке к проекту приказа.
Публичное обсуждение приказа продлится до 19 октября текущего года.
ТУРКЕСТАН. 9 ОКТЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек ознакомился с ходом реализации предвыборной программы партии в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Принятое несколько лет назад Елбасы, Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым решение о возрождении Туркестана стало историческим событием не только для нашей страны, но и всего тюркского мира. За короткий срок древний город и один из важнейших духовных центров всего тюркского мира значительно преобразился", - подчеркнул Бауыржан Байбек.
По его словам, в рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" до 2025 года в регионе также планируется реализация множества социальных и культурных проектов.
Так, из 1956 запланированных на 5 лет мероприятий в области уже исполнено более чем 20%. Построено 364 тысячи квадратных метров жилья, 15 новых школ, 8 объектов культуры. До конца года доступ к качественной питьевой воде получат 717 населенных пунктов, еще 65 тысяч жителей региона будут обеспечены природным газом.
До 2025 года в области также планируется строительство 66 объектов здравоохранения. Сегодня Бауыржан Байбек осмотрел Центральную городскую больницу, построенную в Туркестане в рамках предвыборной программы партии.
С медицинскими работниками обсудили проблемы в сфере здравоохранения, в том числе нехватку квалифицированных специалистов. Для решения данного вопроса партия ставит конкретные цели. В частности, будет увеличено количество грантов на подготовку медицинских работников узкой специализации, включая детских врачей. Заработная плата врачей уже к 2023 году повысится в 2,5 раза, составив не менее 550 тысяч тенге, среднего медперсонала – не менее 190 тысяч тенге. В опорных и спутниковых сёлах будут открыты и модернизированы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. В целом объём финансирования здравоохранения из всех источников будет доведён до 5% от ВВП", - написал он на своей странице в Facebook.
В этот же день Бауыржан Байбек принял участие в благотворительном показе для детей из многодетных и малообеспеченных семей дублированного на государственный язык мультфильма "Жан" голливудской кинокомпании "Disney". Это oдна из 37 зарубежных кинокартин, дублированных выпускниками программы "Болашак" по самым высоким международным стандартам с английского на казахский язык.
Как отметил первый зампред партии, в рамках проекта "Бакытты отбасы" "Nur Otan" усилит работу по выявлению и поддержке одарённых детей, будут открыты спортивные секции и детские кружки. Для оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по всей стране будут открыты 234 специальных центров.
В ходе поездки в Туркестанскую область Бауыржан Байбек также встретился с участниками международного молодежного форума "Jastar-Otanga!".
За прошедшую неделю выросли цены на социально значимые продовольственные товары
09.10.2021, 14:55 146125
Фото: из открытых источник
НУР-СУЛТАН. 9 ОКТЯБРЯ - За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О повышении цен на продукты питания было заявлено в ходе совещания премьер-министр РК Аскара Мамина в цифровом офисе правительства с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на СЗПТ и горюче-смазочные материалы, сообщает пресс-служба премьер-министра.
За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%. На это повлияло удорожание яиц на 2,7%. Наибольший рост цен на яйца зафиксирован в Мангистауской (21,8%), Восточно-Казахстанской (16,6%) и Актюбинской (12,1%) областях", - уточнили в пресс-службе.
В ходе совещания также было отмечено, что в рамках "оборотной схемы" в регионах закуплено 167,7 тыс. тонн социально значимых товаров. Больше всего сформированы запасы хлеба (41 тыс. тонн), картофеля, муки и сахара (71,6 тыс. тонн). Будет увеличено финансирование на закуп подсолнечного масла, гречки, говядины и капусты. В целях недопущения роста цен на хлеб до конца года будут осуществлены интервенции из региональных стабфондов, а в последующем - путем приобретения удешевленной пшеницы у АО "НК "Продкорпорация". Соответствующие поправки в законодательство находятся на рассмотрении государственных органов.
Кроме того, для обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, с апреля текущего года прекращен экспорт дизельного топлива, перенесен плановый ремонт на Атырауском НПЗ на 2022 год, с 1 сентября по 5 октября текущего года импортировано 55,9 тыс. тонн дизтоплива из РФ и приняты другие меры, сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Перенос сроков начала ремонта комплекса первичной переработки нефти Павлодарского нефтехимического завода с 1 на 9 октября позволил произвести дополнительно 30 тыс. тонн дизтоплива. Завершение ремонтных работ запланировано на 4 ноября текущего года", - сообщили в ходе совещания.
Также с начала года в стране произведено 78 млн тонн угля. Согласно Плану потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения, на 2021-2022 годы объем потребления составит порядка 9,2 млн тонн, из них 2,8 млн тонн - коммунально-бытовой сектор, 6,4 млн тонн - население. На сегодня акиматами завезено 7,5 млн тонн угля, что обеспечит 93,1% потребностей коммунально-бытового сектора и 76% - населения.
За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции выявило 16 фактов превышения торговой надбавки по 87 товарным позициям в Шымкенте, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Актюбинской и Жамбылской областях.
В рамках антимонопольного контроля на рынке дизельного топлива ранее было вынесено 19 уведомлений о снижении цен. Начата проверка нефтебаз, оптовых и розничных поставщиков на предмет обоснованности ограничения реализации дизтоплива и возможного его вывоза за пределы РК.
Премьер-министр поручил акимам регионов активизировать работу по наполнению стабилизационных фондов продовольствием и выделению средств на "оборотную" схему, принять незамедлительные меры по фактам нарушения торговой надбавки субъектами торговли, обеспечить бесперебойность поставок угля для нужд населения и коммунально-бытового сектора. Глава правительства подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания и в целом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.
Заместитель премьер-министра дал ряд поручений акимату ЗКО
08.10.2021, 20:43 158572
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
УРАЛЬСК. 8 ОКТЯБРЯ - В рамках рабочей поездки по разъяснению и исполнению поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных в послании народу Казахстана делегация во главе с заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым посетила социальные объекты Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первым объектом посещения стала ведущая в регионе современная клиника "Uniserv Medical Center", где оказывается полный спектр медицинских услуг, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Далее вице-премьер ознакомился с деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Подстепное Теректинского района и Центром внешкольной работы "Шабыт", открытом в здании бывшего ресторана в поселке Зачаганск. Так, при поддержке исполнительных органов, местные предприниматели в рамках государственно-частного партнерства успешно перепрофилировали развлекательный бизнес на социальный проект.
Ералы Тугжанов подчеркнул, что глава государства в своем послании обозначил высокую значимость развития детского спорта. В настоящее время общий охват дополнительным внешкольным образованием в Западно-Казахстанской области составляет 98,7%. Десятки тысяч подростков области имеют возможность заниматься в кружках и молодежных коллективах творчеством и спортом.
Также делегация посетила объекты, которые были открыты в рамках программы социального предпринимательства. В частности, "Центр протезирования и ортопедии" и Центр социальной поддержки "Тен когам", где граждане с особыми потребностями могут получить консультативную и психологическую поддержку.
В рамках поездки заместитель премьер-министра провел совещание с активом области по вопросам эпидемиологической ситуации в регионе.
Тугжанов дал ряд конкретных поручений акимату области по развитию региона и решению задач, поставленных главой государства.