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В Казахстане установили запрет на вывоз ряда товаров

03.09.2021 21898
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, под руководством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова, в целях антиинфляционного реагирования и поддержки внутренней экономики страны решено установить ряд запретов на вывоз товаров, а также сырья, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях стабилизации внутренних цен на мясо и мясные продукты, а также увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, правительство РК продлевает действие запрета на экспорт маточного поголовья крупнорогатого и мелкого рогатого скота, сообщает пресс-служба премьер-министра. 
 
Ввиду отсутствия сырья в Казахстане на сегодня предприятия картонно-бумажной промышленности в стране в качестве сырья используют регенерируемую бумагу, картон и макулатуру. В этой связи в целях недопущения дефицита сырья на внутреннем рынке правительство также введет временный запрет на вывоз таких товаров с территории страны на 6 месяцев. 
 
Также принято решение в целях поддержки отечественных предпринимателей - производителей мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана ограничить экспорт древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. 
 
В целях исключения дефицита на внутреннем рынке и обеспечения стабилизации цен на бензин, дизельное топливо и некоторых видов нефтепродуктов, правительство продлит запрет экспорта этих товаров.
 

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