В регионах Казахстана резко упал спрос на мясо

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НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Казахстанцы стали меньше покупать мясо. В регионах жалуются на резко упавший спрос, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Продавцы говорят, что товар едва ли не портится на прилавках, покупатели в павильоны заглядывают все реже. А все потому, что цены на баранину и птицу снова пошли вверх. Аналитики подсчитали, за год мясо в среднем подорожало на 11%, сообщает телеканал КТК





На одном из крупнейших рынков Уральска покупателей встречают давно заскучавшие продавцы. Предложение на любой вкус и кошелек, а спроса практически нет. Ассортимент огромный, прилавки ломятся: есть и казы, и свежее мясо - говядина, баранина, конина. А покупателей нет. Продавцы говорят, что давно не помнят такого затишья. После обеда торговцы начинают складывать мясо в пакеты и отправляют в холодильник ждать покупателей.

Нет покупателей вообще! Все постоянно дорожает и дорожает. Не знаю, куда идти и как продавать. Половину тушки мяса мы продаем два-три дня!" - говорит продавец Мариям Кажымуратова.

По словам продавцов, такого раньше никогда не было. А причина банальна - цены растут, позволить себе мясо люди могут все реже.

Чиновники говорят: когда дорожают корма и логистика, странно ожидать удешевления. А сейчас, в сезон забоя скота, мяса на рынках много, но отдавать его за бесценок крестьяне тоже не могут.

Корма подорожали, это тоже сказалось как на мясе КРС, так и на мясе кур. По части мяса наши крестьянские хозяйства полностью покрывают свою потребность в нашей области и еще экспортируем", - сказала заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жанна Беккалиева.

Похожая ситуация и на севере страны. Там говядину продают по 2500, свинину - по 1600 тенге за килограмм. Но и за такие деньги мясо оказывается не по карману покупателям. Продавцы уверяют, что вынуждены работать себе в убыток. Поставщики постоянно поднимают закупочные цены. Но чтобы продать товар, приходится уступать или вовсе отдавать по себестоимости, чтобы не пришлось выбрасывать.

Продажу мы не можем поднять, потому что спроса нет, людей нет, так как не каждый может себе позволить мясо при такой низкой зарплате. Такого нет, чтобы мы прямо хорошо зарабатывали. Может иной раз даже по своей цене отдаем", - говорят продавцы.

Аналитики подсчитали, что за год сильно подорожала баранина, в среднем по стране на 16%. Больше всего скачок цен заметили на юге и в Мангистау, где практически все мясо привозное. А еще привозные корма, отчего местным фермерам приходится нелегко. Цена килограмма говядины здесь доходит до 3000 тенге. Животноводы говорят, что им очень помогли бы субсидии на доставку кормов.

В прошлом году я держал 150-200 голов крупного рогатого скота, а в этом году 30, потому что мне уже невыгодно. Мы своими силами, за свои деньги будем покупать. Сейчас везде дорожает все - в Костанае и Петропавловске, дорожает и зерно на откормочных площадках", - сказал руководитель откормочного и убойного пункта Арыстангали Алибеков.

Но несмотря на дороговизну кормов и плохие погодные условия, объем производства по стране не снизился, а вырос. В этом году мяса произвели почти на 6% больше, чем в прошлом.



