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В регионах Казахстана резко упал спрос на мясо

24.11.2021, 10:01 64126
В регионах Казахстана резко упал спрос на мясо
Фото: news.meatbranch.com
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Казахстанцы стали меньше покупать мясо. В регионах жалуются на резко упавший спрос, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Продавцы говорят, что товар едва ли не портится на прилавках, покупатели в павильоны заглядывают все реже. А все потому, что цены на баранину и птицу снова пошли вверх. Аналитики подсчитали, за год мясо в среднем подорожало на 11%, сообщает телеканал КТК

 
На одном из крупнейших рынков Уральска покупателей встречают давно заскучавшие продавцы. Предложение на любой вкус и кошелек, а спроса практически нет. Ассортимент огромный, прилавки ломятся: есть и казы, и свежее мясо - говядина, баранина, конина. А покупателей нет. Продавцы говорят, что давно не помнят такого затишья. После обеда торговцы начинают складывать мясо в пакеты и отправляют в холодильник ждать покупателей. 
 

Нет покупателей вообще! Все постоянно дорожает и дорожает. Не знаю, куда идти и как продавать. Половину тушки мяса мы продаем два-три дня!" - говорит продавец Мариям Кажымуратова.

 
По словам продавцов, такого раньше никогда не было. А причина банальна - цены растут, позволить себе мясо люди могут все реже.
 
Чиновники говорят: когда дорожают корма и логистика, странно ожидать удешевления. А сейчас, в сезон забоя скота, мяса на рынках много, но отдавать его за бесценок крестьяне тоже не могут. 
 

Корма подорожали, это тоже сказалось как на мясе КРС, так и на мясе кур. По части мяса наши крестьянские хозяйства полностью покрывают свою потребность в нашей области и еще экспортируем", - сказала заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жанна Беккалиева. 

 
Похожая ситуация и на севере страны. Там говядину продают по 2500, свинину - по 1600 тенге за килограмм. Но и за такие деньги мясо оказывается не по карману покупателям. Продавцы уверяют, что вынуждены работать себе в убыток. Поставщики постоянно поднимают закупочные цены. Но чтобы продать товар, приходится уступать или вовсе отдавать по себестоимости, чтобы не пришлось выбрасывать. 
 

Продажу мы не можем поднять, потому что спроса нет, людей нет, так как не каждый может себе позволить мясо при такой низкой зарплате. Такого нет, чтобы мы прямо хорошо зарабатывали. Может иной раз даже по своей цене отдаем", - говорят продавцы. 

 
Аналитики подсчитали, что за год сильно подорожала баранина, в среднем по стране на 16%. Больше всего скачок цен заметили на юге и в Мангистау, где практически все мясо привозное. А еще привозные корма, отчего местным фермерам приходится нелегко. Цена килограмма говядины здесь доходит до 3000 тенге. Животноводы говорят, что им очень помогли бы субсидии на доставку кормов. 
 

В прошлом году я держал 150-200 голов крупного рогатого скота, а в этом году 30, потому что мне уже невыгодно. Мы своими силами, за свои деньги будем покупать. Сейчас везде дорожает все - в Костанае и Петропавловске, дорожает и зерно на откормочных площадках", - сказал руководитель откормочного и убойного пункта Арыстангали Алибеков. 

 
Но несмотря на дороговизну кормов и плохие погодные условия, объем производства по стране не снизился, а вырос. В этом году мяса произвели почти на 6% больше, чем в прошлом.

 

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Moody's повысило рейтинги "Банк ЦентрКредит" до уровня B1, прогноз "Стабильный"

25.11.2021, 19:14 4564
ЛОНДОН. 25 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг АО "Банка ЦентрКредит", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Moody's, был повышен долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня "В2" до "В1", прогноз "Стабильный".
 
Кроме того, рейтинговое агентство повысило долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам по национальной шкале с "Ba3.kz" до "Ba2.kz".
 

Повышение рейтингов банка отражает улучшение качества активов и прибыльности банка, укрепление его буферов капитала и ликвидности, а также стабильность его депозитной базы",- считают аналитики Moody's.

 

Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС

25.11.2021, 18:49 10720
Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в юбилейном 20 заседании Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава правительства отметил достигнутый в текущем году значительный прогресс по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба премьер-министра. 
 
За 7 месяцев объемы взаимного товарооборота в рамках ШОС увеличились почти на 40%. Товарооборот Казахстана со странами Организации за январь-сентябрь вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 36,5 миллиардов долларов. Этот показатель также выше аналогичного периода допандемийного 2019 года на 22,1% (29,9 миллиарда долларов). 
 
Мамин отметил необходимость стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией между государствами-членами ШОС, обеспечения ускоренного и поэтапного исполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС по продовольственной безопасности и плана по ее реализации. Несмотря на пандемию, за 2020 год товарооборот продукцией АПК в рамках ШОС увеличился на 12,4% и составил 15,4 миллиарда долларов. 
 
Премьер-министр РК предложил рассмотреть возможность создания резерва продовольственной безопасности государств-членов ШОС и инвестиционного фонда в сфере продовольствия, а также активизировать работу по реализации Программы "Зеленый пояс ШОС". 
 
В целях полноценной реализации потенциала взаимной торговли стран-участниц ШОС глава правительства предложил рассмотреть возможность более активной интеграции в инициированную казахстанской стороной Евразийскую торговую и товаропроводящую систему. 
 
Премьер-министр отметил существенный прогресс в реализации транзитно-транспортного потенциала ШОС. За 10 месяцев через территорию Казахстана по направлениям Центральной Азии, стран Персидского залива, Европы, Дальнего Востока, а также по Транскаспийскому маршруту перевезено порядка 883,2 тысячи ДФЭ, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай - Европа - Китай вырос на 36% и составил 604,5 тысячи ДФЭ. 
 

Дальнейшая реализация инициативы "Один пояс, один путь", программ правительства Казахстана с целью реализации потенциала республики как крупнейшего транзитного хаба в регионе, а также задач по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Стратегии развития ШОС до 2025 года формируют прочный задел для дальнейшей интеграции наших стран и наращивания потенциала выхода производимой нами стоимости на рынки третьих стран", - сказал Мамин. 

 
Глава правительства подчеркнул, что текущая ситуация на железнодорожных переходах на границе с КНР несет в себе риски для дальнейшего наращивания транзитно-транспортных потоков. Премьер-министр РК обратился к китайским коллегам с просьбой рассмотреть принятие оперативных мер по восстановлению и увеличению грузопотоков, что положительно отразится на объемах торговли во всем регионе. 
 
Обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрена деятельность делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2020-2021 годы, бюджет организации на 2022 год и другие вопросы, связанные с финансовой и организационной деятельностью постоянно действующих органов ШОС. Приняты совместное коммюнике и Концепция создания пула технопарков ШОС.
 

"КазМунайГаз" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев в 7 раз

25.11.2021, 18:38 1675
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Чистая прибыль АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО в январе - сентябре 2021 года по сранению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Чистая прибыль компании в отчетном периоде увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге (2 219 млн долларов) за девять месяцев 2021 года по сравнению с 136 млрд тенге (333 млн долларов) за девять месяцев 2020 года. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 947 млрд тенге (2 231 млн долларов)", - сообщили в компании.

 
Также согласно финотчетности, выручка за девять месяцев 2021 года увеличилась на 43,7% и составила 4 792 млрд тенге (11 284 млн долларов) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 86,8% до 1 590 млрд тенге (3 743 млн долларов) в сравнении с девятью месяцами 2020 года.
 

Свободный денежный поток составил 438 млрд тенге (1 031 млн долларов) по сравнению с 146 млрд тенге (357 млн долларов) за девять месяцев 2020 года", - отмпечается в финансовой отчетности КМГ.

 
Кроме того, чистый долг компании по состоянию на 30 сентября 2021 года составил 2 240 млрд тенге (5 262 млн долларов), снизившись на 13,6% по сравнению с показателем на уровне 2 594 млрд тенге (6 162 млн долларов) на конец 2020 года. Общий долг на 30 сентября 2021 года снизился на 1,3% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года и составил 4 024 млрд тенге (9 453 млн долларов).
 
Как сообщалось ранее, объем добычи нефти и газового конденсата составил 15 923 тыс. тонн по сравнению с 16 423 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года. Объемы транспортировки нефти составили 55 727 тыс. тонн по сравнению с 55 225 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года.
 
Транспортировка газа выросла на 12%, составив 71 036 млн кубометров. Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ вырос на 7,7% и составил 14 083 тыс. тонн против 13 081 тыс. тонн годом ранее.
 

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