Проект расширения Тенгизского месторождения позволит увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год

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В ходе совещания отмечено, что проект будущего расширения является очередным крупномасштабным расширением производственных мощностей Тенгизского месторождения, реализация которого позволит увеличить объем добычи нефти на 12 млн тонн нефти в год и обеспечить полную загрузку мощностей действующих производственных объектов Тенгиза, сообщили в Минэнерго.
По итогам своего выступления глава ведомства выразил удовлетворенность по общему прогрессу реализации проекта и текущему уровню плановых показателей местного содержания, а также отметил необходимость принятия мер по обеспечению завершения в запланированные сроки реализации проекта.
Кроме того, руководству ТШО было указано на необходимость постоянного мониторинга в части высвобождения работников и возможности привлечения их на другие объекты ТШО с рассмотрением вопросов подготовки и переподготовки данных работников", - проинформировали в Минэнерго.
По данным ведомства, стоимость проекта будущего расширения составляет $45,2 млрд, завершенить проект планируется в 2023 году. Казахстанское содержание в проекте по прогнозу составит 36%.
Напомним, ранее "Хабар 24" сообщал, что 39 тысяч рабочих намерены сократить в следующем году на Тенгизском месторождении в связи с завершением проекта "Келешек кенею". В первом квартале 2022 года сокращение коснется семи тысяч человек. Для реализации проекта более 16 тысяч прошли обучение за счет ТШО. Инвестирование в человеческие ресурсы поможет не допустить роста безработицы, отметили в Управлении занятости. В ведомстве обещают помочь рабочим в дальнейшем трудоустройстве.
Есть государственные программы. Задействовать в них мы планируем около двенадцати тысяч человек. Имеются инвестиционные проекты в сфере нефтехимического комплекса. При строительстве хотим обеспечить работой около двадцати тысяч сотрудников", - сказал Еркебулан Абылкасымов, заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм.
Ранее сообщалось, что объем добычи нефти в РК по итогам 2021 года ожидается на уровне 85,7 млн тонн.