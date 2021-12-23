Объем добычи нефти по итогам 2021 года ожидается на уровне 85,7 млн тонн

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НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - В нефтяной отрасли по итогам 2021 года объем добычи нефти ожидается на уровне 85,7 млн тонн, экспорт - 67,6 млн тонн. Об этом в ходе заседания правительсва доложил министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра, согласно плану добыча нефти в стране будет расти и достигнет к 2030 году 104,2 млн тонн.

Достижение планового показателя по добыче нефти будет обеспечено за счет следующих проектов:

- будущего расширения на ТШО, благодаря которому добыча нефти будет увеличена на 12 млн тонн в год;

- поддержания полки добычи месторождения Карачаганак, благодаря которому добыча нефти сохранится на уровне 11-12 млн тонн в год;

- строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган позволит производить 3 млрд кубометров товарного газа и увеличить добычу нефти с 16 до 20 млн тонн в год;

- начата работа по проекту разработки месторождений Хазар и Каламкас-море на Каспии, которые уже с 2028 года позволят добывать 4 млн тонн нефти в год.

В газовой отрасли по итогам текущего года добыча сырого газа ожидается на уровне 54 млрд кубометров, производство товарного газа - 29,4 млрд кубометров, экспорт - 7,7 млрд кубометров", - проинформировал глава Минэнерго.

Он рассказал, что реализация проектов на объектах Карачаганак, Кашаган и Тенгиз, а также своевременный ввод в эксплуатацию новых перспективных месторождений позволят увеличить добычу сырого газа к 2030 году до 87,1 млрд кубометров.

Наряду с увеличением добычи сырого газа также ожидается увеличение производства товарного газа.

За счет разработки семи новых месторождений, а также строительства газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жанаозене, производство товарного газа к 2030 году будет увеличено до 42,2 млрд кубометров", -проинформировал спикер.

По итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции ожидается на уровне 190 тысяч тонн, снижение объема производства связано с внеплановыми остановами ТОО "АНПЗ".

Согласно плану министерства ожидается увеличение объема производства нефтегазохимической продукции к 2025 году до 2 млн тонн, а к 2030 году - до 3,4 млн тонн", - сказал Мирзагалиев.

По итогам 2021 года выработка электрической энергии ожидается на уровне 112,3 млрд киловатт/часов, рост потребления по сравнению с 2020 годом составил 6,3%.

К 2030 году планируется увеличение выработки электрической энергии до 141,2 млрд киловатт/часов. Таким образом, в целях покрытия потребности экономики в электроэнергии планируется ввод 11 ГВт генерирующих мощностей в рамках модернизации действующих и строительства новых электростанций, а также ввода возобновляемых источников энергии", - добавил министр.