Брекешев ответил, когда утвердят размеры утильплатежей

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НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе заседания мажилиса сообщил, когда в стране будут утверждены размеры утилизационных сборов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Брекешев сообщил, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития должно предоставить свои расчеты по коэффицентам на ставки по автомобилям и сельхозтехнике.

Ставки будут утверждены после согласования, отметил он.

По его словам, МЭГПР создана комиссия из представителей юридического блока, департамента цифровых технологий, бюджетного планирования, которая "рассматривает все приходы и расходы денежных средств деятельности "Оператора РОП".

На сегодняшний день, по словам министра, в "Жасыл даму" находится около 220 млрд тенге. Он уточнил, что часть денег лежит в национальной валюте, часть в долларах.

Поэтому работа проводится. В ближайшее время, я думаю, мы утвердим ставки утильсбора на автомобильную и сельскохозяйственную технику", - сказал он.





Министр также проинформировал, что на сегодняшний день в АО "Жасыл даму" расширенные обязательства производителей полностью функционируют.





Вы прекрасно знаете, идут следственные мероприятия, была выемка документации и серверов, сейчас они подключены. В субботу и воскресенье наши специалисты работали. С понедельника все функционирует... Утильплатежи принимаются", – сказал он.

Кроме того, Брекешев сообщил, что принято решение об утверждении нулевой ставки утильсбора по кабельно-проводниковой продукции.