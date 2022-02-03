Брекешев ответил, когда утвердят размеры утильплатежей

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Брекешев сообщил, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития должно предоставить свои расчеты по коэффицентам на ставки по автомобилям и сельхозтехнике.
Ставки будут утверждены после согласования, отметил он.
По его словам, МЭГПР создана комиссия из представителей юридического блока, департамента цифровых технологий, бюджетного планирования, которая "рассматривает все приходы и расходы денежных средств деятельности "Оператора РОП".
На сегодняшний день, по словам министра, в "Жасыл даму" находится около 220 млрд тенге. Он уточнил, что часть денег лежит в национальной валюте, часть в долларах.
Поэтому работа проводится. В ближайшее время, я думаю, мы утвердим ставки утильсбора на автомобильную и сельскохозяйственную технику", - сказал он.
Министр также проинформировал, что на сегодняшний день в АО "Жасыл даму" расширенные обязательства производителей полностью функционируют.
Вы прекрасно знаете, идут следственные мероприятия, была выемка документации и серверов, сейчас они подключены. В субботу и воскресенье наши специалисты работали. С понедельника все функционирует... Утильплатежи принимаются", – сказал он.
Кроме того, Брекешев сообщил, что принято решение об утверждении нулевой ставки утильсбора по кабельно-проводниковой продукции.
Сначала мы планировали просто передвинуть дату приема платежей по кабельно-проводниковой продукции до января 2023 года. Но потом приняли решение, что нулевая ставка утильплатежа по КПП будет бессрочная, то есть утильсбор платиться не будет", - пояснил министр.