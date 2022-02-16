Отечественные инвесторы активно направляют капитал в офшоры

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Отток прямых инвестиций из Казахстана вырос на 35,8%. Среди стран, в которые направляют капитал отечественные инвесторы, популярны офшоры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За январь-сентябрь 2021 года наибольший объем вложений пришелся на Каймановы острова: 637,5 млн долларов США - почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - пишет Ranking.kz.
Следом идет Россия (253,1 млн долларов США). Замыкает тройку лидеров еще один офшор - Сейшельские острова (176,6 млн долларов США).
Весь объем инвестиций казахстанских инвесторов в Сейшельские острова был отправлен в третьем квартале 2021 года, что составило почти четверть от всего объема зарубежных инвестиций в третьем квартале, а в целом за январь-сентябрь - 11,7%. Причем ранее это направление не пользовалось популярностью вовсе. Удельный вес Каймановых островов, напротив, постепенно рос. Так, в 2011 году он составлял лишь 0,1%, к 2020 году увеличился до 23,3%, а по итогам января-сентября 2021 года доля этого направления достигла уже 42,2%", - отметили обозреватели.
По данным аналитиков, валовой отток прямых инвестиций казахстанских инвесторов за рубеж за январь-сентябрь 2021 года составил 1,5 млрд долларов США, что превысило показатель за весь 2020 год (1,4 млрд долларов США).
Из общего объема вложений за границу от казахстанских прямых инвесторов более одного млрд долларов США пришлось на инвестиции в сфере финансовой и страховой деятельности - на 85,8% больше, чем за январь-сентябрь 2020 года", - сообщает портал.
Следом идут профессиональная и научная техническая деятельность (117,4 млн долларов США), а также деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления (96,7 млн долларов США).