На Петропавловской ТЭЦ снесут разрушившуюся трубу

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 МАЯ - Аварийную дымовую трубу на ТЭЦ-2 в Петропавловске снесут до основания, заявил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в ходе пресс-тура по строительным объектам города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы области, труба не подлежит восстановлению, сообщает Петропавловск.news.
Мы уже определились, трубу будем заваливать. Она не подлежит восстановлению, это подтвердила предварительная экспертиза, полученная на днях. Она работает с 1961 года. Сейчас принимаются нужные технические решения для того, чтобы 11 рабочих котлов ТЭЦ-2 были переподключены на две оставшиеся трубы. В рабочем режиме должно быть 9 котлов, когда холодает - 10, еще один должен быть в резерве. Деньги уже найдены", - сообщил Аксакалов.
По его словам, платить за ремонт и реконструкцию будут владельцы предприятия. На это акционеры уже выделили около 18,5 миллиарда тенге.
Для ремонта котлов было необходимо 587 тонн труб. Сейчас все материалы нашли. Сейчас отдельные части котлов ремонтируются в трех городах - Петропавловске, Темиртау и Экибастузе. То, что планировали постепенно отремонтировать в течение трех-четырех лет, мы сделаем сейчас. При этом отремонтируем капитально. Не было бы счастья, да несчастье помогло", - пояснил аким СКО.
Напомним, первая дымовая труба ТЭЦ-2 частично обрушилась 20 марта. В настоящее время до сих пор производится разбор завалов. А на самой трубе работы не ведутся, хотя, как нам стало известно, специалисты по демонтажу труб на предприятие приезжали и даже произвели начальные работы, однако вскоре уехали. По состоянию на середину мая никаких работ на вершине обрушившейся трубы не велось.
Напомним, 20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба.
Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения.
Министерство энергетики Казахстана пообещало выделить 17,5 млрд тенге на ремонт Петропавловской ТЭЦ.
В Минэнерго сообщили, что энергооборудование в Казахстане изношено на 70 - 80%.