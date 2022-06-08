Посевная затянулась в двух областях Казахстана

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев рассказал, почему в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях затянулась посевная кампания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По оперативным данным акиматов областей, по состоянию на 7 июня сев зерновых культур завершен во всех областях, кроме Актюбинской (97,7%) и Западно-Казахстанской областях (86,2%). В данных областях посевные работы затянулись из-за обильных осадков в период посева, их завершение планируется до конца текущей недели", - сказал глава Минсельхоза на заседании правительства во вторник.

В целом, по данным главы МСХ, яровые культуры посеяны на площади 19,8 млн гектаров, или 100,2% от намеченного плана (план 19 835,3 тысячи гектаров), картофель - на 189,6 тысячи гектарах (99,4%, план 190,7 тысячи гектаров), овоще-бахчевые - на 269,2 тысячи гектарах (97,4%, план 276,5 тысячи гектаров), многолетние травы - на 429,6 тысячи гектарах (99,7%, план 430,7 тысячи гектаров).

Также Карашукеев проинформировал о завершении посева масличных культур на площади 3,1 млн гектаров (при плане 3094 тысячи гектаров), сахарной свеклы – 12,3 тысячи гектаров (при плане 11,1 тысячи гектаров), хлопчатника – 121,1 тысячи гектаров (при плане 114,7 тысячи гектаров).

Общая посевная площадь составила 23,1 млн гектаров, что на 105 тысяч гектаров больше показателя 2021 года. В соответствии с проводимой диверсификацией посевных площадей и работой по отходу от монокультур площади зерновых сокращены на 285,5 тысячи гектаров", - уточнил министр.

Он также добавил, что наблюдается рост приоритетных культур, таких как масличные (на 24,9 тысячи гектаров), картофель (на 2,4 тысячи гектаров), овощи (на 1,7 тысячи гектаров) и кормовые культуры (на 448,1 тысячи гектаров).





В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению сельскохозяйственной отрасли.





Так, в целях поддержки общая сумма бюджетного кредитования доведена до 140 млрд тенге, в два раза, до 80 млрд тенге, увеличено финансирование на форвардный закуп сельхозпродукции. В целом на финансирование сферы АПК при уточнении бюджета было дополнительно выделено 298 млрд тенге, информирует пресс-служба правительства.





Кроме того, в необходимом объеме обеспечена поставка дизельного топлива по цене ниже рыночной на 10-15%, снижены цены на минеральные удобрения отечественных производителей.





Таким образом, в текущем году усилены меры господдержки агропромышленного комплекса, отметил Смаилов.





По словам главы правительства, несмотря на засушливый прошлый год, отрасли удалось полностью обеспечить зерном внутренние потребности.





«Мы выполнили экспортные обязательства и сформировали соответствующие запасы. До сбора урожая мы полностью обеспечены зерном», - сказал глава кабмина.





Согласно мартовскому бюллетеню ООН в текущем году урожай пшеницы в Казахстане превысит среднегодовые показатели.





Следует отметить, что при среднем сборе зерна 18-19 млн тонн внутренняя потребность составляет порядка 8 млн тонн. Даже в случае плохих погодных условий и прогнозов Казахстан обеспечит свою продовольственную безопасность", - добавил премьер.



