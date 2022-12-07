На сколько подорожали разные сорта мяса в Казахстане

За ноябрь текущего года заметнее всего подорожала свинина: на 1,6%

Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября текущего года годовой рост цен на мясо составил от 8% за говядину с костями до 16,1% за конину с костями. На 13,4% за год подорожала свинина с костями, на 12,4% - баранина с костями.





Непосредственно за ноябрь текущего года заметнее всего подорожала свинина: на 1,6%. Далее идет конина: на 1%. Говядина и баранина выросли в цене на 0,4%. Стоимость конины с костями по итогам ноября 2022 года достигла 2999 тенге за килограмм, баранины с костями - 2673 тенге за килограмм, говядины с костями - 2421 тенге за килограмм, свинины с костями - 2077 тенге за килограмм", - информирует energyprom.kz .





По данным аналитиков, с начала года конина выросла в цене на 15,2%, свинина и баранина - на 12,2%, говядина - на 8,4%.





Производство свежего или охлажденного "красного" мяса за январь-октябрь 2022 года составило 59,1 тысячи тонн - на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Отмечается, что годом ранее выпуск в секторе показал спад, хотя всего лишь на 0,6%.