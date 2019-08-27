Аким Карагандинской области поставил ряд задач по итогам визита президента в регион

Караганда. 26 августа. Kazakhstan Today - Сегодня на аппаратном совещании в акимате Карагандинской области обсудили итоги поездки в регион президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева . Глава региона Ерлан Кошанов обозначил ряд первоочередных задач, передает корреспондент агентства.

В частности, в ходе поездки глава государства поставил задачу по наращиванию ассортимента и объема экспортных товаров, а также оказанию сервисной поддержки экспортеров. При этом было особо отмечено развитие "экономики простых вещей". Как подчеркнул на сегодняшнем заседании Ерлан Кошанов, это направление является приоритетным. Между тем в настоящий момент в регионе лишь небольшое количество проектов "экономики простых вещей".

Интересные проекты нужно искать совместно с регионами и прорабатывать их. Уверен, желающие есть. Поэтому нужно работать с каждым таким предпринимателем", - подчеркнул аким области.

При этом он отметил, что интерес к совместной работе уже проявили немецкие инвесторы.

Аким в целом поручил усилить работу по привлечению инвестиций. В частности, есть большие резервы для запуска новых производств на территории специальной экономической зоны "Сарыарка", которую посетил Касым-Жомарт Токаев.

Президент определил приоритетом увеличение доли инвестиций в обрабатывающем секторе. В целом по области с инвестициями ситуация неплохая, их объемы растут. Но необходимо придерживаться планов по реализации инвестиционных проектов и активно работать с инвесторами. И нужно иметь в виду, что президент обозначил Германию нашим стратегическим партнером. У нас есть несколько проектов немецкого бизнеса, но нужно увеличивать их число", - сказал Ерлан Кошанов. В этой связи он также предложил рассмотреть вопрос направления в Германию делегации для встреч с потенциальными партнерами.

Также был затронут вопрос дальнейшего развития агропромышленного комплекса. По мнению главы региона, необходимо усилить работу холдинга "КазАгро" для запуска новых проектов.

Что касается социальных вопросов, одним из приоритетов остается сдерживание цен на основные продуты питания. Это одна из целей открытия в Караганде крупнейшего торгово-логистического центра "Альфарух" , который позволит торговым сетям напрямую работать сельхозпроизводителями. К сотрудничеству планируется привлечь поставщиков не только Карагандинской области, но и других регионов страны. С этой целью Ерлан Кошанов предложил провести презентацию возможностей транспортного хаба региона.

Помимо этого, в Карагандинской области 1 сентября стартует пилотный проект по внедрению обязательного медицинского страхования. Ерлан Кошанов поручил усилить подготовку к внедрению системы. Напомним, что в Казахстане система ОСМС начнет работать с 1 января 2020 года.

Отдельно обсудили развитие туризма. Особый акцент в данном направлении делается на Улытауский регион. Здесь еще предстоит большая работа по развитию инфраструктуры, в том числе строительство сети автодорог для повышения транспортной доступности к историческим и духовным памятникам.





Кроме того, во время поездки главу государства ознакомили с концепцией застройки нового центра Караганды. Стратегия развития в данный момент находится на рассмотрении центральных исполнительных органов.

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