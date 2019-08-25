Казахстан может стать одним из мировых центров этнотуризма - Токаев

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на Международном туристическом форуме "Улытау - 2019" в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
Расположенный на пересечении древних цивилизаций и крупнейших транспортных артерий Казахстан на протяжении веков остается одним из важнейших культурно-исторических и духовных центров Евразийского континента. Среди сакральных мест нашей страны особое место занимают земли Улытау. Это священная колыбель казахского народа, символ единства нации и ожесточенной борьбы за Независимость. И сегодня одна из важных задач заключается в развитии туристического потенциала этого исторического места. Многим зарубежным туристам давно поднадоели универсальные вещи - пятизвездочные отели и курорты. Их интерес заключается в изучении культуры, обычаев и традиций разных народов, знакомстве с историей страны пребывания. Поэтому в мире растет спрос на посещение самобытных мест, участие в исторических фестивалях и реконструкциях важнейших событий давно минувших дней. Мы должны использовать такие тенденции, ведь Казахстану есть, что предложить миру", - сказал президент.
По его мнению, Казахстан уже в ближайшем будущем может стать одним из наиболее привлекательных мест для зарубежных и отечественных туристов, а также одним из мировых центров этнотуризма.
Для этого нами принята отраслевая государственная программа. Ее полная реализация позволит увеличить долю туризма в ВВП до 8%. Число въездных посетителей должно вырасти до 9 млн, а внутренних туристов - до 8 млн человек. Число занятых в этой сфере людей следует довести до 650 тысяч человек. Но туризм это очень сложная сфера. Нужно готовить соответствующих специалистов. Именно поэтому мы приняли решение об открытии Университета туризма. Нам нужно готовить квалифицированные кадры, которые смогут работать именно в этой сфере. Нам следует предпринять ряд системных и в то же время конкретных мер по развитию туристического бизнеса в Казахстане",- сказал Токаев.
Он подчеркнул, что необходимо обеспечить информационную доступность туристического потенциала Казахстана с помощью креативных и инновационных решений.
В этой связи министерствам культуры и спорта, а также цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено разработать интегрированное приложение или платформу, которая обеспечит туристов всей необходимой информацией о Казахстане, и прежде всего об Улытау и других исторических местах, сообщает пресс-служба Акорды.
Учитывая серьезный мультипликативный эффект от индустрии туризма, нам следует максимально привлекать предпринимателей для строительства гостевых домов, пунктов питания и отдыха во всех рекреационных зонах Казахстана, в том числе через возможности Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", - отметил глава государства.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства