Казахстан может стать одним из мировых центров этнотуризма - Токаев

"Каждому сотруднику мы даем 100 баллов в виде своего рода кредита доверия. Как вы понимаете, сотрудник может либо пополнять их, либо терять. В случае снижения до 30 баллов для сотрудника могут наступить ограничения по премиям, карьерному росту, получению досрочного или внеочередного звания".