Зарубежные музыканты приехали на фестиваль Jezkiik в Карагандинской области

Караганда. 23 августа. Kazakhstan Today - Зарубежные музыканты приехали на фестиваль Jezkiik, организованный в Карагандинской области по программе "Рухани жангыру", передает Kazakhstan Today.

Музыканты из Сербии, Венгрии, Италии и Испании приехали на фестиваль этнической музыки Jezkiik . Он организован в рамках программы "Рухани жангыру" и начнётся 24 августа в Улытау Карагандинской области, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

На брифинге, который прошёл накануне на площадке Региональной службы коммуникаций, гости поделились впечатлениями. Они рассказали о своих ожиданиях и о том, что успели узнать о народной музыке кочевников.

По словам музыкантов, приехать в Казахстан их сподвигли рассказы коллег, побывавших на первом фестивале Jezkiik в минувшем году.

Впервые я услышала об этом фестивале от мексиканских музыкантов. Они очень хорошо о нём отзывались. К тому же этот фестиваль молодой, и нам захотелось принять в нём участие, открыть что-то новое для себя. Наша группа гастролирует с 1991 года, мы были во многих странах, но в Казахстан приехали впервые. Это очень интересный опыт для нас", - рассказала Мария Гуерреро Гитиеррез из Испании.

Гости пока не успели близко познакомиться с культурой и музыкальными традициями нашей страны, однако уверяют, что сделают это при первой же возможности.

Конечно же, мы слышали казахскую народную музыку на различных фестивалях в других странах, но не изучали её подробно. Первое впечатление от кюев - необычно для нас. Однако, когда начинаешь вслушиваться, разбирать всё по нотам, понимаешь, что это очень глубокая и интересная музыка", - поделился впечатлениями итальянец Пьетро Маскиандаро.

Участники фестиваля рассказали, что в Улытау они исполнят для зрителей исконную музыку своих народов. Тем самым познакомят с историей, традициями и философией своих стран.

Музыка - это универсальный язык. Её не нужно переводить, она понятна абсолютно всем и всегда. Именно музыкой мы хотим передать мир, любовь и радость - то, чем живёт Италия", - отметил Пьетро Маскиандаро.

Напомним, что Второй фестиваль этнической музыки Jezkiik состоится завтра, 24 августа, в Улытау, в местности Болатсай. Он организован в рамках программы "Рухани жангыру". В нём примут участие группы MORESCANOVA (Италия), CARMEN GUERRERO FLAMENCO (Испания), Serbian Abrasevic band (Сербия), Dunajbanda (Венгрия).

На сцене также выступят и казахстанские исполнители: Айгуль Улькенбаева, Жангали Жузбаев, Айгуль Косанова, Улжан Байбосынова, айтыскеры Аманжол Альтаев и Сара Токтамысова, этногруппа "Хассак".

Завершением фестиваля станет гала-концерт с участием Каракат Абильдиной и Кыдырали Болманова, группы "Улытау", легендарной группы "Дос-Мукасан", степ-группы "Алтын батыр", группы "Алатау серілері".

Для гостей фестиваля устроят мастер-классы по изготовлению изделий из войлока, дерева и других материалов, традиционно использовавшихся в быту кочевников. А также приготовят блюда национальной казахской кухни, организуют национальные игры.

Стоит отметить, что фестиваль Jezkiik в Улытау завтра также посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев , который сегодня прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область.

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