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Бектенов: Порядка 500 миллиардов тенге незаконно приобретенных активов и выведенных средств возвращены государству

18.10.2022, 11:39 21586
Бектенов: Порядка 500 миллиардов тенге незаконно приобретенных активов и выведенных средств возвращены государству
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов рассказал о работе по возвращению незаконно выведенных средств, незаконно приобретенных активов.
 

Государству возвращены деньги и активы на сумму порядка 500 миллиардов тенге. Мы эту работу не останавливаем, мы уже установили преступно нажитое имущество, в том числе за рубежом, фигурантов, которые проходят по нашим уголовным делам, на сумму более 400 миллиардов тенге. Мы ведем речь о порядка триллионе тенге, которые будут в ближайшее время возвращены государству", - сказал глава Антикора в интервью порталу Tengrinews.kz.

 
При этом он отметил, что в прежние годы суммы, возмещенные государству по коррупционным преступлениям, составляли порядка 30 миллиардов тенге в год. В 2020 году было порядка 60 миллиардов, но в другие годы - 20-30 миллиардов тенге. Сейчас триллион, многократный рост возмещения ущерба государству.
 

Мы могли так же эффективно работать и прежде, но всем известно, я думаю, надо открыто говорить, что политическая ситуация не располагала к этому. В этом году мы наблюдаем совершенно другую ситуацию, волю главы государства, наведение порядка в стране, демонополизацию экономики, деолигархизацию. Эта работа будет продолжаться", - пояснил Бектенов.

 
Он уточнил, что триллион тенге был возвращен не только из-за рубежа, но и внутри страны.
 

Активы, которые были незаконно приобретены, возвращаются в лоно государства. В свое время были выведены в частные руки. Это и денежные средства, и компании различного плана, все это в комплексе", - добавил глава антикоррупционного ведомства.


Напомним, в ходе расследования дела в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса"  государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.

В июле Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству, в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".

По информации КГД, 59,5 млрд тенге взыскано в бюджет с экономических операторов в результате проведенных проверок в рамках исполнения поручения главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем.

Также сообщалось, что за три месяца работы межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге.
 

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Премьер назвал причины высокой инфляции в Казахстане

19.10.2022, 13:44 1466
Премьер назвал причины высокой инфляции в Казахстане
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса назвал факторы, которые повлияли на инфляцию в стране.
 

В текущем году геополитическая ситуация складывается таким образом, что высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира. В частности, для США и стран Евросоюза отмечаются рекордные уровни инфляции за последние 40 лет – порядка 10%, а на продовольственные товары и того выше. В странах-соседях также уровень инфляции складывается высокий – порядка 14%-15%", - сказал Алихан Смаилов.

 
По его словам, причинами высокой инфляции являются повышение цен на энергоносители, минеральные удобрения, продовольственные товары и проблемы с транспортной логистикой.
 

В нашем случае еще негативное влияние оказало резкое укрепление российского рубля к доллару и соответственно к тенге на 30% из-за резкого сокращения импорта в Российскую Федерацию. Автоматически, весь импорт из России в Казахстан подорожал на 30%. А доля России в нашем общем импорте порядка 40%. Понятно, что мы все эти негативные факторы в прошлом году, при формировании республиканского бюджета, прогнозировать не могли", - сказал премьер.

 
Он отметил, что в настоящее время международные эксперты говорят о том, что мировая экономика входит в фазу рецессии. В Казахстане реализуется комплекс мер по сдерживанию инфляции.
 

Системные меры направлены на обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и снижении импортозависимости, реализацию плана обеспечения продовольственной безопасности", - уточнил Смаилов.

 
Глава правительства сообщил, что наибольший вклад (55%) в инфляцию вносит рост цен на продовольственные товары.
 

В текущем году в два раза увеличили финансирование агропромышленного комплекса. В результате по итогам 9 месяцев мы видим реальный рост валовой продукции сельского хозяйства на 7%. Также инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве выросли на 7,5% в реальном выражении", - сказал премьер.

 
По его словам, в целом в несырьевом секторе на среднесрочный период запланирована реализация 734 проектов на 25 трлн тенге. Из которых 440 проектов – это импортозамещение. В текущем году по итогам года будет реализовано 158 новых промышленных производства. В тоже время реализуется программа "Экономика простых вещей", которая также направлена на снижение импортозависимости.
 

Оперативные меры, это прежде всего вопросы логистики, антимонопольное регулирование, внешнеторговое регулирование, контроль над торговой надценкой 15% на социально-значимые продукты питания, которая установлена законом, а также форвардный закуп, формирование стабфондов, оборотные схемы и другие меры", - пояснил Смаилов.

 
Ожидается, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 7,5%-9,5%.
 

Нам надо таргетировать более низкие уровни инфляции и делать все, чтобы их достичь. Кроме того, инфляционные ожидания нельзя допускать, чтобы со своей стороны это не оказывало негативное влияние на рост цен", - заключил премьер.

 

Президент назвал острой проблемой нехватку пастбищ в Алматинской области

19.10.2022, 11:40 3656
Президент назвал острой проблемой нехватку пастбищ в Алматинской области
Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Алматинской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял темы сельскохозяйственного и промышленного потенциала региона.
 

Еще одна острая проблема в регионе - дефицит пастбищ для выпаса населением скота. В этом году в области выявлено 300 тысячи гектаров неиспользованных земель, значительная часть которых - это пастбищные угодья. Хозяева этих участков добровольно вернули в собственность государства 100 тысяч гектаров земли, из которых 50 тысяч гектаров уже переданы населению", - сказал президент.

 
Он подчеркнул, что регион обладает большими возможностями для выращивания овощей и фруктов, однако этот потенциал полностью не используется.
 

Алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом. Регион наряду со своими яблоками славится и другими садовыми и плодовыми культурами. Если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером. Соседство с Алматы также является одним из благоприятных факторов. На сегодняшний день по моему поручению разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг мегаполиса. Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства", - считает глава государства.

 
По словам Токаева, в регионе доля обрабатывающей промышленности одна из самых высоких в стране и составляет 90%. Область лидирует по производству продуктов питания, напитков, бумажных изделий, пластиковых труб и других товаров, используемых в производственно-хозяйственных целях.
 
Так, здесь базируются крупные предприятия: "ФудМастер", "Данон", "Адал", "Райымбек Агро", "Хамле", "Галанс Боттлерз", "Кока Кола", "Кнауф Гипс Капшагай".
 

Их продукция уже стала узнаваемым и востребованным казахстанским брендом. Производя более 70 видов стройматериалов, регион может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны", - рассказал президент.

 
На сегодняшний день, продолжил он, в области функционируют две индустриальные зоны и еще две зоны на стадии создания. Кроме того, для размещения перспективных проектов на территории города-спутника Gate City, возводимого между Алматы и Конаевым, будет открыта специальная экономическая зона. Глава государства поручил активизировать эту работу.
 
В своей речи президент также затронул вопрос перемещения зарубежных компаний из России в Казахстан. Их, по словам президента, более пятидесяти.
 

Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями", - поручил Токаев.

 
Областной центр, подчеркнул глава государства, должен стать контрмагнитом по отношению к Алматы.
 

Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами", - считает он.

 
В регионе работает ряд крупных предприятий-экспортеров, от которых поступают основные налоговые сборы.
 

Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок", - заключил президент.

 

В Казахстане прекращена деятельность 31 коллекторского агентства

19.10.2022, 10:46 4941
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках осуществления Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка регулирования и контроля за деятельностью коллекторских агентств с начала 2022 года из реестра коллекторских агентств было исключено 31 коллекторское агентство.
 
Как рассказали в АРРФР, основанием для закрытия 26 агентств послужило решение самих агентств о добровольном прекращении деятельности.
 
Пять агентств закрылись из-за неосуществления коллекторской деятельности в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня включения в реестр коллекторских агентств.
 

С момента получения уведомления об исключении из реестра коллекторским агентствам запрещается заключение новых договоров о взыскании задолженности и (или) договоров, содержащих условия перехода права (требования) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству" - пояснили в ведомстве.

 

Мажилис одобрил законопроект о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2023-2025 годы

19.10.2022, 10:26 5671
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса в ходе заседания одобрили проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2023-2025 годы.
 
Представляя проект закона в палате парламента, министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что документ разработан с учетом новых требований Бюджетного кодекса.
 

Объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом, они определены с учетом цены отсечения на нефть и по прогнозам не будут превышать объем поступающих в Нацфонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора", - пояснил он.

 
Так, законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 48,9 доллара США за баррель в 2023 году, 42,2-40,3 доллара США за баррель в 2024-2025 годах.
 
С учетом этого размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2023 году определен в объеме 2,2 трлн тенге с дальнейшим сокращением до 2 трлн тенге в 2024 году и до 1,9 трлн тенге в 2025 году.
 
Применение правил в плановом периоде способствует восстановлению валютных активов Нацфонда в 2023 году до 66,7 млрд долларов США с дальнейшим ростом до 78,8-93,2 млрд долларов США в 2024-2025 годах, поясни министр.
 

По нашим прогнозам, установление верхнего предела на изъятия из Нацфонда и темпы роста расходов в среднесрочном периоде позволят повысить фискальную дисциплину и усилить сберегательную функцию Нацфонда. Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета в планируемом трехлетнем периоде и реализовать стабилизационную функцию Нацфонда", - заключил Куантыров.

 

Правительство РК будет расширять меры поддержки инвесторов

18.10.2022, 19:43 14471
Правительство РК будет расширять меры поддержки инвесторов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 октября, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел промежуточное заседание совета иностранных инвесторов при президенте РК, сообщает пресс-служба главы кабмина.
 
Открывая мероприятие, премьер-министр отметил, что сегодня казахстанским и зарубежным инвесторам предоставлены равные условия для получения преференций в республике. При этом для дальнейшего улучшения делового климата правительство приняло новую концепцию инвестиционной политики до 2026 года, которая будет стимулировать рост производства товаров с высокой добавленной стоимостью.
 
Он также добавил, что будет продолжена работа по перезагрузке фискального регулирования, повышению эффективности управления государственными финансами, декарбонизации и цифровой трансформации экономики.
 
Участники заседания рассмотрели отчеты о деятельности совместных постоянных рабочих групп совета. В частности, обсуждены вопросы реализации инвестиционной политики, энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли, цифровизации, трудового законодательства, развития человеческого капитала и привлечения иностранной рабочей силы.
 
Подводя итоги заседания, премьер-министр подчеркнул, что все озвученные инвесторами рекомендации и вопросы будут проработаны.
 

Мы всегда открыты к предложениям. По мере возможностей правительство будет расширять меры поддержки, в том числе налоговые. Ожидаем от членов совета дополнительные рекомендации по перспективным направлениям сотрудничества, основанные на международном опыте", - заключил Алихан Смаилов.

 

Ускенбаев пригрозил лишить "ЕвроХим" лицензии на недропользование за невыполнение обязательств

18.10.2022, 17:38 16301
Тараз. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Каирбек Ускенбаев в рамках рабочего визита в Жамбылскую область вместе с акимом региона Нуржаном Нуржигитовым посетил ТОО "ЕвроХим-Удобрения" и Qazaq Soda. На встрече министр напомнил "ЕвроХим" о взятых обязательствах и ответственности за их невыполнение, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
 
По словам Ускенбаева, МХК "ЕвроХим" взяла на себя обязательство построить завод и обеспечить не только добычу руды, но и производство готовой продукции.
 

Это приоритетный вопрос. Через 6 месяцев исполнение обязательств по проекту будет проверено. Если продвижений не обнаружится, будет инициирован вопрос о расторжении контракта на недропользование", - заявил руководитель МИИР.

 
Он подчеркнул, что президент поставил перед правительством задачу по 100-процентному обеспечению аграриев удобрениями казахстанского производства.
 
Инвестпроект международной химической компании "ЕвроХим" "Строительство завода по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений фосфоритового бассейна Каратау" реализуется в рамках соглашений между правительствами РК и РФ.
 

На первом этапе проекта "ЕвроХим" инвестировала $126 млн в реализацию горнорудного комплекса, наладку добычи фосфоритов без обогащения и строительство 1-й очереди химкомплекса по переработке руды. В данный момент на предприятии работает почти 550 работников. На втором этапе проекта планируется создать производство готовой продукции мощность до 1 млн тонн удобрений в год. Руководитель предприятия Игорь Георгиади пообещал, что в результате реализации второго этапа инвестпроекта в Казахстане из местной руды начнут выпускать удобрения с высоким содержанием питательных веществ", - говорится в сообщении МИИР.

 
Во время визита Ускенбаев также ознакомился с проектом строительства нового завода кальцинированной соды мощностью 500 тысяч тонн в год. Инвестор - Yildirim Holding Kazakhstan планирует вложить более 142 млрд тенге и уже в 2024 году запустить уникальный завод по запатентованной технологии нулевых отходов. В настоящий момент ведутся строительно-монтажные работы и осуществляется поставка оборудования. Реализация проекта позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность Казахстана в кальцинированной соде.
 

Руководство Зеленого базара прокомментировало информацию о повышении аренды

18.10.2022, 13:55 20131
Руководство Зеленого базара прокомментировало информацию о повышении аренды
Фото: instagram/kok.bazar.almaty
Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее появилась информация о том, что стоимость аренды бутика на самом популярном рынке Алматы увеличится как минимум в два раза. Ситуацию прокомментировал генеральный директор базара Ардак Айтбаев.
 
Как пояснил Айтбаев, в сентябре текущего года сменилось руководство Зеленого базара, что было связано с необходимостью его модернизации. Именно начавшиеся перемены, со слов спикера, могли "задеть чьи-то интересы" и, соответственно, вызвать недовольство, сообщает Zakon.kz.
 

Зеленый базар - это рынок, причем рынок в буквальном понимании этого слова. И рыночные отношения здесь - ежедневная реальность. Товарно-денежные отношения на любом базаре первичны, а если их перестать регулировать на уровне администрации, они очень легко могут перейти в формы, которые цивилизованное общество не приемлет. Достаточно вспомнить, что творилось на базарах в начале 90-х. Рэкет, карманники, всякого рода мошенники. Задача администрации не только не допустить возникновения криминальных схем, но и всячески способствовать развитию и процветанию именно цивилизованного рынка. Со всеми надлежащими условиями как для продавцов, так и для покупателей", - сказал Ардак Айтбаев.

 
Гендиректор рынка отметил, что СМИ, распространившие слухи о повышении аренды, не проверили реальные факты: любое изменение цен между собственниками и арендаторами регулируется договорными обязательствами. То есть необходимы документальные подтверждения повышения или понижения арендных ставок. В случае повышения ставок в одностороннем порядке администрация должна была бы в письменном виде уведомить арендаторов и внести соответствующие изменения в договор.
 

Если говорить о том, кто эти слухи и с какой целью стал генерировать, то в данный момент ведется расследование. Как внутреннее - администрацией Зеленого базара, так и компетентными органами", - сказал Ардак Айтбаев.

 
Отвечая на животрепещущий вопрос о стоимости аренды торгового места, Айтбаев счел ее "очень условной", во многом продиктованной проходимостью, удобством и близостью к выходу. В итоге цена вопроса может ощутимо разниться в зависимости от расположения конкретной "точки".
 

В сюжетах и публикациях о недавней ситуации было озвучено, что базар собирается поднимать аренду с 5 до 15 тысяч тенге за квадратный метр. Но в ближайшее время мы не собираемся не только поднимать цены условно в разы, но и менять наших арендаторов на более коммерчески выгодных. Люди на базаре работают десятками лет. Мы дорожим как этими людьми, так и их покупателями. В любом случае это базар. И как принято на базаре, как это бывает при изменении стоимости любого товара, так и с арендой: когда она объективно будет расти, мы будем торговаться и договариваться. Кто-то уже научился это делать цивилизованно, кто-то привык кричать и скандалить. Но в итоге изменение цен диктуем не мы, а рыночная ситуация. Существует рынок жилья, там есть средние цены, есть цены, регулируемые государством, есть "элитка". С арендой все то же самое. Откройте любое маркетинговое исследование и вы увидите, сколько на самом деле стоит аренда квадратного метра коммерческой недвижимости в "золотом квадрате". Достаточно изучить объявления - и картина станет ясна. В любом случае на повестке дня вопрос повышения цен не стоит. А когда он созреет, то будет решаться с каждым арендатором индивидуально", - прокомментировал он.

 
На старте модернизации новое руководство столкнулось с двумя проблемами - засилье на базаре микрокредитных организаций и субаренды.
 

Отсутствие финансовой грамотности и юридическая беспомощность обычных продавцов приводят к тому, что у них отбирают в счет долга товар. Были даже случаи, когда микрокредитная организация опечатывала торговые места, фактически принадлежащие не продавцу, а базару. Что это, как не современные виды рэкета? Другая ситуация - субаренда. Мы не против того, чтобы люди на базаре зарабатывали. В принципе, он для того и существует. Но когда арендатор платит за "точку" 80 тысяч тенге в месяц, а сдает за 500 тысяч тенге, причем постороннему человеку, с которым у базара нет никаких договорных обязательств, это вызывает очень много вопросов. И это не столько вопросы упущенной выгоды, сколько правовые. Перед кем субарендатор несет ответственность? Кто будет в полной мере способен за него отвечать? А это уже аспекты безопасности. Если с арендатором у нас договор: мы знаем, чем он будет торговать, проверили наличие сертификатов, то механизмов влиять на субаренду у нас нет физически. Сейчас этот вопрос стоит очень остро, и как мы его будем решать, зависит от многих составляющих. Удастся нам искоренить субаренду полностью или мы сможем эти вопросы зарегулировать юридически, зависит от результатов диалога, который мы ведем в данный момент как с самими арендаторами, так и с юристами", - отметил Ардак Айтбаев.

 
В завершение спикер добавил, что наведение порядка возмущает людей, "привыкших ловить рыбу в мутной воде", и они готовы любыми способами бороться за сохранение своей "кормушки".
 
Как сообщалось ранее, торговцы Зеленого базара обеспокоены значительным повышением стоимости аренды.
 
По информации агентства, аренду подняли на многих торговых точках и рынках города.
 

Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 27%

18.10.2022, 13:02 21601
Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 27%
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В первом полугодии 2022 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $2,6 млрд, что на 27,13% выше показателя за аналогичный период 2021 года, при этом объем экспорта вырос на 30,9%, а импорт - на 17,4%, сообщает национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".
 
Сотрудничество между странами постоянно набирает обороты. Для оперативного решения возникающих практических вопросов и активизации двусторонних отношений созданы международные и межправительственные площадки.
 
Кроме того, с 2017 года с этой целью создан Казахстанско-Узбекский деловой совет, в котором с казахстанской стороны сопредседателем является глава НПП "Атамекен".
 

В рамках делового совета у нас есть возможность напрямую обозначить все вопросы, решение которых будет способствовать интенсификации делового сотрудничества", - отмечает председатель президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов.

 
Казахстан является третьим (после КНР и РФ) внешнеторговым партнером Узбекистана с удельным весом в товарообороте 8,9%.
 
По данным внешнеторговой палаты, наиболее крупными статьями казахстанского экспорта в Узбекистан являются нефть и нефтепродукты, пшеница, мука, семена подсолнечника, черные и цветные металлы, продукты неорганической химии и продовольственные товары.
 
Из Узбекистана в Казахстан импортируются энергоносители, автомашины, хлопковое волокно, химическая продукция и пластмассы, удобрения и плодоовощная продукция.
 
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 4,2%.
 

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