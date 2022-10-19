Бектенов: Порядка 500 миллиардов тенге незаконно приобретенных активов и выведенных средств возвращены государству

Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов рассказал о работе по возвращению незаконно выведенных средств, незаконно приобретенных активов.
Государству возвращены деньги и активы на сумму порядка 500 миллиардов тенге. Мы эту работу не останавливаем, мы уже установили преступно нажитое имущество, в том числе за рубежом, фигурантов, которые проходят по нашим уголовным делам, на сумму более 400 миллиардов тенге. Мы ведем речь о порядка триллионе тенге, которые будут в ближайшее время возвращены государству", - сказал глава Антикора в интервью порталу Tengrinews.kz.
При этом он отметил, что в прежние годы суммы, возмещенные государству по коррупционным преступлениям, составляли порядка 30 миллиардов тенге в год. В 2020 году было порядка 60 миллиардов, но в другие годы - 20-30 миллиардов тенге. Сейчас триллион, многократный рост возмещения ущерба государству.
Мы могли так же эффективно работать и прежде, но всем известно, я думаю, надо открыто говорить, что политическая ситуация не располагала к этому. В этом году мы наблюдаем совершенно другую ситуацию, волю главы государства, наведение порядка в стране, демонополизацию экономики, деолигархизацию. Эта работа будет продолжаться", - пояснил Бектенов.
Он уточнил, что триллион тенге был возвращен не только из-за рубежа, но и внутри страны.
Активы, которые были незаконно приобретены, возвращаются в лоно государства. В свое время были выведены в частные руки. Это и денежные средства, и компании различного плана, все это в комплексе", - добавил глава антикоррупционного ведомства.
Напомним, в ходе расследования дела в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.
В июле Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству, в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".
По информации КГД, 59,5 млрд тенге взыскано в бюджет с экономических операторов в результате проведенных проверок в рамках исполнения поручения главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем.
Также сообщалось, что за три месяца работы межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге.