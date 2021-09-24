ЕЭК прогнозирует быстрое восстановление деловой активности в странах Союза

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НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - В ЕАЭС ожидается рост ВВП на 4,1% после сокращения на 2,9% в 2020 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С таким заявлением выступила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина на сегодняшнем брифинге.

По ее словам, департамент макроэкономической политики Комиссии улучшил прогноз по ВВП Союза.

Экономики Казахстана и России уже достигли допандемического уровня и предположительно вырастут примерно на 4% по итогам текущего года. В Армении и Кыргызстане восстановление экономической активности займет больше времени и завершится в течение 2022 года, в этих странах в текущем году ожидается рост ВВП на 4% и 3,8% соответственно. ВВП Беларуси по итогам первого полугодия вырос на 3,3%, однако из-за усиления ограничительных мер со стороны США, ЕС и Великобритании экономический рост во втором полугодии немного замедлится и составит по итогам 2021 года 2,5%. ВВП ЕАЭС в первом полугодии текущего года составил почти 900 млрд долларов США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,5%", - рассказала Малкина.

Что касается свежей статистики, то, по данным департамента, в первом квартале текущего года чистый приток взаимных прямых инвестиций в Союзе составил 663,2 млн долларов США, или 93% к уровню соответствующего квартала прошлого года.

Преобладающими инструментами взаимных прямых инвестиций были инвестиции в капитал компаний, в том числе реинвестирование доходов, инвестиции в паи и акции инвестиционных фондов. В структуре взаимных прямых инвестиций наибольший приток наблюдался в Беларуси (501 млн долларов США) и Казахстане (137 млн долларов США). Основным инвестором по-прежнему остается Россия".

Общий объем инвестиций из всех стран мира в I квартале текущего года составил 7,1 млрд долларов США. В их составе доля взаимных инвестиций повысилась до 9%. Такие показатели на фоне значительного снижения объемов взаимных прямых инвестиций в 2020 году можно рассматривать как быстрое восстановление деловой активности в ЕАЭС, подчеркнула Малкина.

Все тезисы, озвученные на брифинге представителем ЕЭК, можно прочитать здесь

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