Тезисы официального представителя Евразийской экономической комиссии Ии Малкиной на брифинге 22 сентября

Начнем с анонсов.

Сегодня министр по промышленности и агропромышленному комплексу Артак Камалян выступит на III Международном форуме "Экология горно-металлургического и нефтедобывающего производства". Форум проходит при поддержке Комиссии.

23 и 27 сентября состоится 2-е заседание совместной рабочей группы между ЕЭК и Правительством Королевства Таиланд. Сопредседателем со стороны Комиссии будет министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев. Стороны обсудят торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество и другие темы.

24 сентября в Ереване министр по экономике и финансовой политике Руслан Бекетаев встретится с представителями армянского бизнеса. Планируется рассмотреть вопросы торговли услугами, формирования единого рынка труда и другие.

На 24 сентября намечено совещание министров энергетики государств ЕАЭС. Его проведет министр по энергетике и инфраструктуре Комиссии Темирбек Асанбеков. Планируется обсудить вопросы формирования общего рынка газа Союза.

Анонсы ищите на сайте Комиссии.

Теперь несколько слов о реализации приоритетов казахстанского председательства.

Напомню, что в начале года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к главам государств определил приоритеты, стоящие перед Союзом. В план действий по их реализации вошло 84 мероприятия со сроками исполнения 2021-2025 годы.

По итогам первого полугодия выполнено 16 пунктов плана. По 42 пунктам сроки исполнения также наступают в текущем году.

Так, например, в первом полугодии выполнены следующие мероприятия:

- утверждена карта развития агроиндустрии ЕАЭС;

- актуализирован и размещен на официальном сайте Комиссии перечень совместных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры;

- разработан проект Соглашения, направленного на прямое признание в государстве трудоустройства документов об ученых званиях трудящихся, выданных в государствах ЕАЭС и другие.

Теперь о документах, которые проходят общественное обсуждение на Правовом портале.

До 5 октября продлится обсуждение двух инициатив о снижении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Кыргызская Республика предлагает снизить ставку с 5% до 0% в отношении семенного картофеля сроком на 3 года. По мнению кыргызской стороны, это будет способствовать созданию благоприятных условий для производителей Союза, которые специализируются на выращивании картофеля.

Российская Федерация предлагает обнулить ставки в отношении двигателей турбореактивных для производства гражданских воздушных судов по 31 декабря 2023 года включительно.

В настоящее время пошлина составляет 5% от таможенной стоимости. Такие двигатели используются при производстве российских среднемагистральных самолетов МС-21.

Просим всех заинтересованных лиц направлять свои замечания и предложения в Комиссию.

Переходим к значимым решениям.

Коллегия ЕЭК по поручению Межправсовета разрабатывает Методику оценки влияния препятствий на взаимную торговлю. Накануне первые наработки в этом направлении представил министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев.

Методика является новым документом в сфере оценки влияния барьеров на взаимную торговлю. В качестве пилотной разработки был предложен метод анализа динамических рядов показателей взаимной торговли товарами, подпадающими под действие препятствия. В ходе обсуждения вопроса было решено не ограничиваться одним методом и подготовить подборку различных методов для качественной оценки влияния препятствий на взаимную торговлю.

ЕЭК рассмотрит предложения Казахстана по изменению техрегламента на табачную продукцию в части установления требований к табаку для кальяна. Это решение принято накануне на заседании коллегии.

По информации министра Комиссии Гегама Варданяна, кодексом Казахстана "О здоровье народа и системе здравоохранения" установлены требования к табаку для кальяна, которые противоречат техрегламенту ЕАЭС. Тем не менее при обсуждении вопроса коллегия отметила целесообразность актуализации положений союзного техрегламента в интересах защиты жизни и здоровья граждан.

Сегодня председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович провел заседание оперативного комитета высокого уровня по устранению спорных ситуаций. Успешно рассмотрены 3 актуальных для сторон вопроса.

По инициативе кыргызской стороны и по поручению Совета Комиссии (№7 от 8 февраля 2021 года) комитет рассмотрел вопрос об отсутствии на внутреннем рынке Союза единых подходов к контролю за перемещением товаров двойного и военного назначения.

В результате обмена мнениями поддержано предложение Михаила Мясниковича инициировать разработку соглашения об общих принципах и механизмах контроля внутри Союза. Это обеспечит более широкий подход к вопросу и позволит сторонам иметь чёткое понимание, в каком случае и как осуществляются проверки.

Михаил Мясникович также подчеркнул, что задача Комиссии и стран - работать над развитием Союза, а не ограничиваться только положениями Договора о ЕАЭС.

Соответствующий доклад будет представлен на заседании Совета Комиссии.

По инициативе казахстанской стороны рассмотрен вопрос перемещения из Европы через Беларусь и Россию подкарантинной продукции в Казахстан. По информации казахстанской стороны, имели место сложности с признанием Беларусью фитосанитарных сертификатов, выданных отправителем. В ходе консультаций выяснилось, что проблемные ситуации возникали из-за нарушения отправителями порядка заполнения фитосанитарных сертификатов. В настоящее время проблема разрешена, представители Беларуси предоставили разъяснения по заполнению сертификатов. Планируется, что уполномоченные органы сторон продолжат мониторинг этой ситуации.

Также комитет рассмотрел проект Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок грузов. Напомню, данный проект уже был представлен членам Совета ЕЭК на заседании 14 сентября текущего года. Вместе с тем оставалось несколько принципиальных замечаний, по которым сторонам не удавалось договориться. Сегодня члены комитета и эксперты смогли выработать компромиссные предложения, все замечаний и предложения сторон учтены.

На ближайшем заседании коллегии будет рассмотрен вопрос о направлении проекта Соглашения на внутригосударственное согласование. Комиссия рассчитывает до конца текущего года подготовить его для подписания главами государств ЕАЭС. Ожидаем, что к середине 2022 года соглашение может быть ратифицировано странами.

Проект соглашения предусматривает установку технического устройства, функционирующего на основе технологии навигационных спутниковых систем, на грузовые контейнеры с товарами, перемещаемыми железнодорожным и автомобильным транспортом в рамках международных перевозок. Документ определяет объекты отслеживания, виды транспорта, которыми они перевозятся, случаи и условия отслеживания перевозок. В частности, объектами отслеживания является подакцизная продукция (алкоголь, табак), санкционные товары, товары, перевозимые под процедурой таможенного транзита и иные объекты, определяемые Комиссией. Во всех странах ЕАЭС уже определены национальные операторы, которые будут отслеживать перевозки, вопросы их взаимодействия будут отражены в отдельном соглашении.

Применение электронных навигационных пломб позволит минимизировать различные формы государственного контроля при перемещении товаров и грузов по территории ЕАЭС в третьи страны, а также обеспечить законный оборот товаров в Союзе. Для этого будет осуществляться мониторинг контрольных мероприятий путем обмена информацией между контролирующими органами наших стран.

Переходим к аналитике.

Департамент макроэкономической политики Комиссии улучшил прогноз по ВВП Союза. В 2021 году в ЕАЭС ожидается рост ВВП на 4,1% после сокращения на 2,9% в 2020 году. Ранее прогнозировался рост на 3,8%.

Экономики Казахстана и России уже достигли допандемического уровня и предположительно вырастут примерно на 4% по итогам текущего года.

В Армении и Кыргызстане восстановление экономической активности займет больше времени и завершится в течение 2022 года, в этих странах в текущем году ожидается рост ВВП на 4% и 3,8% соответственно.

ВВП Беларуси по итогам первого полугодия вырос на 3,3%, однако из-за усиления ограничительных мер со стороны США, ЕС и Великобритании экономический рост во втором полугодии немного замедлится и составит по итогам 2021 года 2,5%.

ВВП ЕАЭС в первом полугодии текущего года составил почти 900 млрд долларов США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,5%.

Теперь о свежей статистике.

По данным департамента статистики Комиссии, в первом квартале текущего года чистый приток взаимных прямых инвестиций в Союзе составил 663,2 млн долларов США, или 93% к уровню соответствующего квартала прошлого года. Преобладающими инструментами взаимных прямых инвестиций были инвестиции в капитал компаний, в том числе реинвестирование доходов, инвестиции в паи и акции инвестиционных фондов.

В структуре взаимных прямых инвестиций наибольший приток наблюдался в Беларуси (501 млн долларов США) и Казахстане (137 млн долларов США). Основным инвестором по-прежнему остается Россия.

Общий объем инвестиций из всех стран мира в I квартале текущего года составил 7,1 млрд долларов США. В их составе доля взаимных инвестиций повысилась до 9%. Такие показатели на фоне значительного снижения объемов взаимных прямых инвестиций в 2020 году можно рассматривать как быстрое восстановление деловой активности в ЕАЭС.

Переходим к вашим вопросам.

Интерфакс: Россия и Беларусь договорились до 1 декабря 2022 года подписать договор о едином рынке газа. Будет ли этот процесс синхронизирован с формированием общего рынка газа ЕАЭС?

В соответствии со сроками, утвержденными главами государств ЕАЭС, Международный договор о формировании общего рынка газа также планируется подписать в 2022 году.

Вместе с тем обращаю внимание, что в Союзном государстве уровень интеграции является более глубоким и по своей сути означает унификацию газовых рынков стран-участниц, создание идентичных механизмов их регулирования и общей инфраструктуры.

Телеканал "Казахстан": Принято ли решение об обязательном использовании приложения "Путешествую без COVID-19"? Будет ли в нем учитываться вакцинация?

Эта тема включена в повестку заседания Совета Комиссии 5 октября. Вице-премьеры стран ЕАЭС рассмотрят вопрос расширения функционала приложения "Путешествую без COVID-19". Предполагается, что в перспективе с его помощью пользователи смогут предоставлять не только результат ПЦР, но и сведения о вакцинации или о перенесенном заболевании. Для этого приложение будет интегрировать данные из национальных информационных систем. Трансграничный обмен персональными данными при этом не предполагается.

С одной стороны, это позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции, с другой - поддержать восстановление свободного перемещения граждан ЕАЭС внутри Союза всеми видами транспорта.

Также планируется обсудить вопрос об обязательном использовании приложения "Путешествую без COVID-19" и о его совместимости с казахстанским приложением "ASHYQ".

Напомню, что разработчиком "Путешествую без COVID-19" является Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. На сегодняшний день в приложении получено порядка 1,2 млн результатов ПЦР-тестов. У 845 тыс. пользователей приложение установлено на телефон. К приложению подключено 4025 лабораторий, филиалов лабораторий и точек забора биоматериала.

Телеканал "Беларусь 1": В связи с ростом заболеваемости COVID-19 как изменится транспортное сообщение внутри Союза? Как меняются объемы грузо- и пассажироперевозок с начала года?

Вопрос о текущей эпидемиологической ситуации в странах Союза будет рассматриваться на очередном заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое запланировано на 27 сентября. Ограничения по-прежнему оказывают существенное влияние на перемещение граждан и грузов.

Объем перевозок грузов в ЕАЭС в январе - июле 2021 года составил 6,7 млрд тонн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 0,2%. Наибольшее количество грузов было перевезено автомобильным транспортом (4,6 млрд тонн).

Объем перевозок пассажиров при этом составил 10 млрд человек, что на 7,7% меньше, чем в январе - июле прошлого года. Здесь также лидирует автотранспорт - 8,9 млн человек.

Беларусь 1: Насколько успешен проект "Евразийский агроэкспресс" в Китай и какое место в нем отводится Беларуси?

Задача проекта "Евразийский агроэкспресс" - обеспечить ускоренную доставку сельскохозяйственной продукции из Беларуси, Казахстана и России в Китай и Узбекистан. Возможна доставка в том числе замороженной продукции. Для интегрированного управления проектом создана дирекция в форме автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразийская Агрологистика". Ее участниками уже стали АО "РЖД Логистика" (Российская Федерация), ООО "Бремино групп" (Республика Беларусь), АО "KTZ Express" (Республика Казахстан), АО "Славтранс-Сервис" (Российская Федерация).

В настоящее время прорабатываются вопросы взаимодействия с Китаем, построения логистической цепочки доставки, а также увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции ЕАЭС железнодорожным транспортом. Полноценный запуск проекта состоится после утверждения органами Союза всех необходимых документов.

И в заключение напомню, что на следующей неделе стартует 3-й модуль онлайн-курса Комиссии. Наши эксперты из блока промышленности и АПК, а также блока техрегулирования расскажут о проводимых единых или согласованных политик в этих сферах. Ссылка на курс - в комментариях.

На этом у меня все.

Хорошего дня!

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