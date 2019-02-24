Фонд проблемных кредитов приобрел у Цеснабанка портфель сельхозкредитов на 604 млрд тенге

Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - Министерство финансов Казахстана проинформировало о мерах поддержки аграрного сектора и повышения финансовой устойчивости АО "Цеснабанк", передает Kazakhstan Today.

В соответствии с утвержденными Национальным банком и правительством Республики Казахстан мерами повышения финансовой устойчивости АО "Цеснабанк" и оказания поддержки аграрного сектора, а также в целях реализации единой политики управления долговой нагрузкой предприятий агропромышленного комплекса АО "Фонд проблемных кредитов" приобрел у АО "Цеснабанк" портфель сельскохозяйственных кредитов на сумму 604 млрд тенге.

"Как известно, на долю АО Цеснабанк приходилось 65% кредитного портфеля агропромышленной отрасли, который имеет нагрузку в виде валютных кредитов. Под давлением быстро меняющихся ситуации на внешних рынках финансовая устойчивость сельхозпроизводителей ухудшалась. В свою очередь, это повлияло на финансовую устойчивость банка. В результате принятых мер стало возможным привлечение нового инвестора в капитал банка, а также создание условий для дополнительной поддержки сельхозпроизводителей и их ускоренного оздоровления", - сообщает пресс-служба Минфина.

В рамках достигнутых договоренностей АО "First Heartland Securities" приобрел контрольный пакет акций АО "Цеснабанк".

Отмечается, что реализованный Национальным банком и правительством комплекс мер и привлечение в АО "Цеснабанк" нового инвестора позволили оздоровить АО "Цеснабанк". В настоящий момент банк имеет показатели капитализации и ликвидности, превышающие минимальные требования Национального банка, располагает стабильной базой долгосрочного фондирования в тенге, обеспечивая возвратность средств кредиторам.

План финансового оздоровления АО "Цеснабанк" реализован на принципах обусловленности государственной поддержки пропорциональным участием действующих акционеров либо привлечением новых инвесторов; создания необходимого запаса провизий, капитала и ликвидности, соответствующего риск-профилю; и последующим изменением бизнес-модели финансового института с привлечение эффективного менеджмента. АО "Цеснабанк" продолжит функционировать в качестве устойчивого финансового института, исполняющего свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и инвесторами. Дальнейшую стратегию развития АО "Цеснабанк" будут определять акционеры FHS", - подчеркивается в сообщении Минфина.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства