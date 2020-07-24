Инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ вырос за полгода на 985,69 млрд тенге

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана опубликовал подробный отчет об инвестиционной деятельности по управлению портфелем пенсионных активов по состоянию на 1 июля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Согласно представленной информации, на 1 июля 2020 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 11 784 млрд тенге, увеличившись с начала года на 985,69 млрд тенге.

За первые 6 месяцев 2020 года в рамках направлений, одобренных советом по управлению Национальным фондом РК на 2020 год, за счет пенсионных активов были приобретены на рыночных условиях следующие долговые ценные бумаги:

- государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, на сумму 823,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 10,5% годовых;

- облигации АО "Банк развития Казахстана" на сумму 14,9 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 10,97% годовых;

- облигации АО "ФНБ "Самрук-Казына" на сумму 64,3 млрд тенге с доходностью 12,5% годовых;

- облигации АО "Аграрная кредитная корпорация" на сумму 5,6 млрд тенге с доходностью 11,75% годовых.

В рамках управления текущей ликвидностью с целью поддержания доходности также осуществлялось инвестирование пенсионных активов в краткосрочные ноты Национального Банка РК (средневзвешенная доходность 10% годовых).

По состоянию на 1 июля 2020 года объем пенсионных активов, переданных во внешнее управление зарубежным управляющим компаниям, составляет 970 млн долларов:

- Aviva Investors в размере 220 млн долларов США по мандату "Глобальные облигации развивающихся рынков";

- HSBC Global Asset Management в размере 250,0 млн долларов США по мандату "Глобальные пассивные акции";

- PGIM в размере 300 млн долларов США и Principal Global Investors в размере 200 млн долларов США по мандату "Глобальные корпоративные облигации инвестиционного уровня с высокой капитализацией, номинированные в долларах США".

Процесс передачи пенсионных активов будет осуществляться в течение нескольких лет, что связано со снижением рисков неблагоприятного момента вхождения в рынки акций и облигаций.

Структура начисленного инвестиционного дохода выглядит следующим образом:

- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" 389,8 млрд тенге;

- доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг (8,52) млрд тенге;

- доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты 163,85 млрд тенге;

- доходы от переоценки прочих активов (ПФИ) (3,91) млрд тенге;

- доходы (убытки) по активам, находящимся во внешнем управлении 20,85 млрд тенге;

- прочие доходы составили 3,6 млрд тенге.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте - 67%, в долларах США - 32,29%, в других валютах - 0,71% портфеля пенсионных активов.

Общий инвестиционный доход с начала года составил 565,67 млрд тенге. При этом 69% инвестиционного дохода (389,8 млрд тенге) начислено в виде вознаграждения по финансовым инструментам.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с июля 2019 года по июнь 2020 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,94% при инфляции в размере 7%. За последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ является положительной и составила 1,94%.

За период управления пенсионными активами ЕНПФ, осуществляемого Нацбанком РК с сентября 2013 года, инвестиционный доход в структуре пенсионных накоплений граждан, составил порядка 30%, или 3,8 трлн тенге.

Структурное распределение портфеля пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации ЕНПФ. Диверсификация инвестиций пенсионных накоплений в надежные финансовые инструменты в различных валютах обеспечивает защиту от рисков валютной и рыночной переоценки. При этом, поскольку инвестирование пенсионных активов осуществляется в длительном временном промежутке (от года и более), их доходность должна оцениваться в долгосрочной перспективе.

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