Казахстан и Кыргызстан намерены довести товарооборот до $1 млрд

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НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Вчера премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с председателем Кабинета министров - руководителем Администрации президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, военно-технической сферах, АПК, промышленной кооперации и здравоохранении.

Отмечено наличие большого потенциала для дальнейшего расширения взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и туризме. Рассмотрены также вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений.

Двусторонний товарооборот за девять месяцев 2021 года превысил $680 млн, что на 8,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 1,2% - девяти месяцев допандемийного 2019 года. Стороны намерены довести объем торговли до $1 млрд и расширить номенклатуру торгуемых товаров и услуг", - отметили в пресс-службе премьер-министра РК.

Казахстан входит в число крупнейших инвесторов в экономику Кыргызстана. Накопленный объем прямых инвестиций с 2005 года из Казахстана в Кыргызстан превышает $1 млрд. В текущем году количество кыргызских предприятий в РК увеличилось с 1273 до 1983, или на 55%.

Премьер-министр РК отметил положительную динамику взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. На границе двух стран функционируют семь автомобильных пунктов пропуска. С 17 ноября возобновлен регулярный авиарейс по маршруту Нур-Султан - Бишкек с частотой два раза в неделю. На сегодняшний день между странами выполняются 11 рейсов в неделю. За 10 месяцев объем транзита товаров из Китая в Кыргызстан через территорию Казахстана вырос в 1,5 раза - со 178 до 265,7 тыс. тонн.

Глава правительства дал высокую оценку сотрудничеству двух стран в водно-энергетической сфере, в том числе совместному принятию оперативных мер по регулированию водных ресурсов трансграничных рек Сырдарья, Шу и Талас. Отмечено, что осуществление кыргызской стороной дополнительного сброса воды из Токтогульского водохранилища позволило обеспечить потребности аграриев южных регионов Казахстана в поливной воде в условиях маловодия.

По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызской Республике в рамках обеспечения безопасности центральноазиатского региона.

Между министерствами здравоохранения двух стран подписан План мер по развитию референц-лабораторий в области здравоохранения на 2021-2023 годы.

Министерство торговли и интеграции РК и Министерство экономики и коммерции КР приняли совместные планы мероприятий по созданию и функционированию индустриального торгово-логистического комплекса в районе пунктов пропуска "Карасу" и "Актилек", а также трех оптово-распределительных центров на территории Кыргызской Республики.

В рамках визита в Нур-Султан запланированы встречи Акылбека Жапарова с главой государства Касым-Жомартом Токаевым и Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, посещение Международного финансового центра "Астана", Офиса цифрового правительства и других объектов.



