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Казахстан и Кыргызстан намерены довести товарооборот до $1 млрд

08.12.2021, 08:59 44740
Казахстан и Кыргызстан намерены довести товарооборот до $1 млрд
Фото: world-nan.kz
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Вчера премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с председателем Кабинета министров - руководителем Администрации президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главы правительств обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, военно-технической сферах, АПК, промышленной кооперации и здравоохранении. 
 
Отмечено наличие большого потенциала для дальнейшего расширения взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и туризме. Рассмотрены также вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений.
 

Двусторонний товарооборот за девять месяцев 2021 года превысил $680 млн, что на 8,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 1,2% - девяти месяцев допандемийного 2019 года. Стороны намерены довести объем торговли до $1 млрд и расширить номенклатуру торгуемых товаров и услуг", - отметили в пресс-службе премьер-министра РК. 

 
Казахстан входит в число крупнейших инвесторов в экономику Кыргызстана. Накопленный объем прямых инвестиций с 2005 года из Казахстана в Кыргызстан превышает $1 млрд. В текущем году количество кыргызских предприятий в РК увеличилось с 1273 до 1983, или на 55%.
 
Премьер-министр РК отметил положительную динамику взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. На границе двух стран функционируют семь автомобильных пунктов пропуска. С 17 ноября возобновлен регулярный авиарейс по маршруту Нур-Султан - Бишкек с частотой два раза в неделю. На сегодняшний день между странами выполняются 11 рейсов в неделю. За 10 месяцев объем транзита товаров из Китая в Кыргызстан через территорию Казахстана вырос в 1,5 раза - со 178 до 265,7 тыс. тонн.
 
Глава правительства дал высокую оценку сотрудничеству двух стран в водно-энергетической сфере, в том числе совместному принятию оперативных мер по регулированию водных ресурсов трансграничных рек Сырдарья, Шу и Талас. Отмечено, что осуществление кыргызской стороной дополнительного сброса воды из Токтогульского водохранилища позволило обеспечить потребности аграриев южных регионов Казахстана в поливной воде в условиях маловодия. 
 
По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызской Республике в рамках обеспечения безопасности центральноазиатского региона.
 
Между министерствами здравоохранения двух стран подписан План мер по развитию референц-лабораторий в области здравоохранения на 2021-2023 годы. 
 
Министерство торговли и интеграции РК и Министерство экономики и коммерции КР приняли совместные планы мероприятий по созданию и функционированию индустриального торгово-логистического комплекса в районе пунктов пропуска "Карасу" и "Актилек", а также трех оптово-распределительных центров на территории Кыргызской Республики.
 
В рамках визита в Нур-Султан запланированы встречи Акылбека Жапарова с главой государства Касым-Жомартом Токаевым и Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, посещение Международного финансового центра "Астана", Офиса цифрового правительства и других объектов.

 

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Досаев рассказал о внедрении цифрового тенге

09.12.2021, 15:04 71578
Досаев рассказал о внедрении цифрового тенге
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ -Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал о внедрении цифрового тенге. Об этом сообщил в пресс-службе премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По поручению главы государства Национальный Банк до 1 июля 2022 года разработает модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. В декабре 2022 года будет выработано итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге", - сказал Досаев.

 
По его словам, Национальный Банк активно реализует программу развития цифровой инфраструктуры финансового сектора и внедрения финансовых инноваций. Одной из ключевых инициатив текущего года является пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты - цифрового тенге. 
 
Проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами. Сегодня в мире изучением вопроса выпуска и оборота национальных цифровых валют активно занимаются 63 Центральных банка. Фокусом исследований Национального Банка в 2021 году стали аспекты розничной цифровой валюты Центрального банка. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, проведена серия обсуждений с участниками рынка и международными организациями, промежуточные результаты пилотного проекта презентованы на IX Конгрессе Финансистов Казахстана. 15 декабря 2021 года будет опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта. 
 
 

Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года

09.12.2021, 11:24 211141
Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства назвал министерства и регионы, лидирующие по неосвоению бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минфина, расходы государственного бюджета исполнены на 97,5%, республиканского - на 99,4%, местных бюджетов - на 95,8%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 13 трлн тенге. Неисполнение составило 81 млрд тенге, из них 15 млрд - экономия. Не освоено 66 млрд тенге. 
 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства и внутренних дел", - проинформировал он.

 
Жамаубаев перечислил основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур; необходимость внесения изменений в планы финансирования.
 

Расходы местных бюджетов составили 8 трлн тенге. Не исполнено - 327 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 декабря им выделено 2 трлн 157 млрд тенге. Из них освоено 94,2%. Не исполнено - 124 млрд тенге, в том числе экономия - 21 млрд тенге", - сообщил спикер.

 
Он добавил, что наибольшее неосвоение сложилось в Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в Нур-Султане и Алматы.
 

Нарушения на 157 миллиардов тенге в сфере госзакупок выявил Минфин

09.12.2021, 10:43 219862
Нарушения на 157 миллиардов тенге в сфере госзакупок выявил Минфин
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства рассказал об итогах камерального контроля в сфере госзакупок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Ерулана Жамаубаева, за 11 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено порядка 897 тысяч процедур госзакупок на 11,3 трлн тенге. 
 

По итогам проверок установлены нарушения по 36,8 тыс. процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 97% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 2 996 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 848 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 157 миллиардов тенге", - сообщил глава Минфина.

 
К настоящему времени устранены нарушения на 127 миллиардов тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету, добавил он.

 

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