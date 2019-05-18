Мангистау ожидает инвестиции на $2 млрд

Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в столице состоялся ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям " Kazakhstan Global Investment Roundtable " (KGIR-2019). Его участником впервые в истории форума стала Мангистауская область, передает Kazakhstan Today.

Акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым был проведен ряд двусторонних встреч с руководством ведущих мировых компаний. Речь шла о возможном сотрудничестве по таким направлениям, как возобновляемые источники энергии, общественный транспорт, деятельность в сфере водоочистки, инфраструктурные проекты ГЧП и другим.

По итогам состоявшихся деловых встреч стороны договорились активизировать дальнейшее сотрудничество уже в регионе.

Главой региона был подписан ряд меморандумов. С компанией "Shanghai Ace Investment group" подписан меморандум о взаимном сотрудничестве в области строительства базы цепи поставок на территории СЭЗ "Морпорт Актау". Также был подписан меморандум с представителем сингапурской компании "WEST GAS OIL". Это соглашение в области газохимии позволит локализовать производство химической продукции и в целом ориентировать его на экспорт через развитие газохимического комплекса страны.

Кроме того, акимом Актау и мэром города Ляньюньган подписан меморандум о сотрудничестве между городами. Также между портом Курык и портом Ляньюньгань подписан меморандум о сотрудничестве для создания качественных логистических услуг, предоставления клиентам услуг по перевалке, погрузке, выгрузке и перевозке грузов.

По итогам Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям подписаны меморандумы о взаимном понимании и сотрудничестве с крупными инвесторами на общую сумму $2 млрд.

Было отмечено, что Мангистауская область всегда открыта сотрудничеству, и имеет достаточное количество площадок для реализации проектов различных направлений. Регион готов взаимодействовать в таких отраслях как полезные ископаемые, сельское хозяйство, туризм и другие. Глава региона дал инвесторам понять, что готов оказать им всяческое содействие.

Мы будем рады видеть вас в качестве наших новых деловых партнеров в реализации совместных проектов. Я, как глава региона, могу вас заверить, что для каждого инвестора действует принцип "открытых дверей", и мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал Ералы Тугжанов.

KGIR-2019 - одно из ключевых событий для казахстанского бизнеса и зарубежного сообщества инвесторов, собрало на своей площадке более 1100 руководителей крупнейших мировых компаний и отечественного бизнеса, международных экспертов, представителей международных и государственных организаций. Из них порядка 600 гостей являются иностранными участниками из 41 страны мира (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Турция, Индия, Сингапур, Корея, ОАЭ). В их числе топ-менеджмент таких мировых компаний, как: "Cisco", "Nokia", "CITIC Bank Corporation", "WILO SE Group", "AGCO Corporation", "Valmont Industries", "Tyson Foods", "Yildirim Group" и другие компании.

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