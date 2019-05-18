В рамках Kazakhstan Global Investment Roundtable подписаны соглашения по реализации 45 проектов на $8,9 млрд

Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - В столице под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина состоялся Третий ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям "Kazakhstan Global Investment Roundtable" (KGIR-2019), передает Kazakhstan Today.

KGIR-2019 - одно из ключевых событий для казахстанского бизнеса и зарубежного сообщества инвесторов. Мероприятие собрало на своей площадке более 1100 руководителей крупнейших мировых компаний и отечественного бизнеса, международных экспертов, представителей международных и государственных организаций. Из них порядка 600 гостей являются иностранными участниками из 41 страны мира (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Турция, Индия, Сингапур, Корея, ОАЭ). В их числе топ-менеджмент компаний: "Cisco", "Nokia", "CITIC Bank Corporation", "WILO SE Group", "AGCO Corporation", "Valmont Industries", "Tyson Foods", "Yildirim Group" и других, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

Участниками достигнуты инвестиционные договоренности и подписаны коммерческие соглашения по 45 проектам на сумму $8,9 млрд. В частности, в сфере газохимии между акиматом Мангистауской области и сингапурской компанией "Westgasoil" подписано Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта производства метанола и олефинов. Реализация проекта позволит локализовать производство химической продукции и в целом ориентировать на экспорт через развитие газохимического комплекса страны. С целью развития экспорта Yildirim Holding (Турция) и акимат Жамбылской области подписали соглашение по строительству завода в Жамбылской области по производству кальцинированной соды. Проектная мощность завода составит 400 тыс. тонн в год", - рассказали в ведомстве.

Проект по строительству тепличных комплексов также направлен на экспортоориентированность сельхозпродукции, соответствующее соглашение в рамках проекта подписано между АО "НК "KAZAKH INVEST" и российским инвестором АПХ "ЭКО-Культура". Также в сфере пищевой промышленности подписан Меморандум о сотрудничестве между акиматом Павлодарской области и Beijing NAALE GROUP (КНР) по строительству сахарного завода. Кроме того, данный инвестор выразил намерение по строительству завода по производству алюминиевых банок в Алматы, подписав соглашение с городским акиматом.

В сфере транспорта и логистики "YDA Holding" (Турция) подписано Соглашение с акиматом Туркестанской области о строительстве и эксплуатации международного аэропорта. Это первый в истории Казахстана аэропорт, строительство которого будет начато с нуля.

Еще одним проектом в транспортной отрасли является создание логистического хаба на базе международного аэропорта в Актобе. Соответствующее соглашение подписано между АО "НК " KAZAKH INVEST " и корпорацией "АЕОН" (Россия). Зарубежный инвестор владеет и/или управляет контрольными пакетами акций в 14 региональных аэропортах России (Новосибирск, Челябинск, Волгоград, Томск, Астрахань, Чита, Тюмень, Пермь, Мурманск, Кемерово, Минеральные Воды, Калининград, Улан-Удэ, Владикавказ), а также миноритарными пакетами (48-49%) в аэропортах Барнаула и Ставрополя). Проект направлен на создание дополнительного авиационного хаба на западе страны и нового маршрута для мультимодальных грузоперевозок по направлению Европа - Азия.

В области ГМК достигнута договоренность между компанией "Canarax Trading LLC" (ОАЭ) и акиматом Павлодарской области по производству технического кремния с перспективой роста проектной мощности до 165 тыс. тонн в год. На первом этапе планируется производство 30 тыс. тонн. Продукция завода будет использоваться для производства металлосплавов, органических соединений, электроники и солнечной энергетики.

В области здравоохранения подписано Соглашение с "Shanghai Constructions Group" (КНР) по строительству многопрофильной клиники вместимостью 1000 койко-мест в Шымкенте. Планируется, что клиника, оснащенная новыми технологиями и оборудованием, будет оказывать полный спектр медицинских услуг и станет единственным в Центральной Азии центром протонной терапии.

В сфере образования подписана Дорожная карта по реализации проекта "Строительство образовательного метрополиса - детский сад, школа, колледж, университет" с сингапурским инвестором Kinder World в трех регионах: городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В ближайшие годы будет построена сеть школ международного уровня, а также колледжа и образовательного кампуса в столице Казахстана.

Дополнительно к этому достигнуты договоренности по таким проектам, как строительство дата-центров и внедрение проектов 5G на территории Казахстана.

По словам премьер-министра РК А. Мамина, инвестиции - ключевой фактор в развитии Казахстана, более $300 млрд было инвестировано в казахстанскую экономику за годы независимости страны.

Сегодня страна предлагает широкий спектр возможностей для зарубежных инвесторов. Понимая значимость инвестиций для нашей экономики, мы создали Координационный совет по привлечению иностранных инвестиций, на меня возложены обязанности инвестиционного омбудсмена. Безусловно, это позволит оперативно решать вопросы, возникающие в ходе инвестиционной деятельности и эффективно взаимодействовать с инвесторами", - отметил глава казахстанского правительства в ходе пленарного заседания KGIR-2019.

Помимо вопросов инвестиционного потенциала Казахстана, были рассмотрены вопросы дальнейшего хода реализации программы приватизации и выхода компаний на IPO, развития финансовых технологий, тенденции развития энергетики и горнодобывающего сектора страны. В числе вопросов также обсуждение перспектив Казахстана стать транспортным и логистическим центром для сухопутной торговли между Азией и Европой, новые правила игры для государства и бизнеса в условиях цифровизации, вопросы глобальной продовольственной безопасности и агропромышленный потенциал Казахстана.

Продолжением KGIR станет серия инвестиционных мероприятий по глобальным инвестициям, направленная на точечное таргетирование инвесторов в семи приоритетных странах: США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Сингапур и Южная Корея.

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