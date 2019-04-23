Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы привлечения инвестиций в экономику страны, передает Kazakhstan Today.

Первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов отметил, что исполнение поручений Первого Президента – Елбасы по привлечению инвестиций в основной капитал и ВВП на уровне свыше 30% и созданию комплексной экосистемы по привлечению инвестиций является особенно важной задачей для правительства страны. Вместе с тем необходимо выстроить эффективные механизмы для привлечения инвестиций и пересмотреть всю инфраструктуру в этой сфере.

В связи с этим, как сообщил А. Смаилов, была создана специальная рабочая группа для выработки предложений. Произведен детальный анализ существующих механизмов, обозначены перспективы для повышения эффективности текущей деятельности.

"Рабочей группой с вовлечением всех заинтересованных госорганов и нацкомпаний был выработан новый подход в работе по привлечению инвестиций. Были учтены мнения сторон и сформирована общая позиция. Краеугольным камнем новой архитектуры будет Координационный совет по вопросам привлечения инвестиций под председательством премьер-министра РК", - сообщил А. Смаилов.

В состав Совета войдут заместители премьер-министра РК, первые руководители ключевых министерств, МФЦА, национальных управляющих холдингов, НПП "Атамекен", Ассоциации Совета казахстанских инвесторов, а также Верховного суда РК, генеральной прокуратуры РК, КНБ РК.

МФЦА определен единым центром по координации работы по привлечению инвестиций и продвижению инвестиционного имиджа РК. Он станет региональным инвестиционным хабом. Будет централизованно оказание услуг инвесторам по принципу "одного окна" и формирование единого пула инвестиционных проектов. АО "Kazakh Invest" будет передан в доверительное управление администрации МФЦА. Будет создана единая информационная система формирования и сопровождения проектов ("Фабрика Проектов"), приняты меры по дальнейшей либерализации визового и миграционного режима с внедрением современных цифровых технологий. Планируется расширение географии прямых авиасообщений города Нур-Султан с международными финансовыми центрами.

Совместно с Верховным судом и Генеральной прокуратурой будут выработаны предложения по дальнейшему улучшению инвестклимата, защите прав инвесторов и обеспечения верховенства закона.

Продвижение проектов в рамках новой архитектуры планируется проводить в четыре этапа:

на первом этапе будет проводиться централизованный сбор всех потенциальных инвестпроектов в Региональном инвестиционном хабе ("Фабрике проектов");

на втором этапе – обработка и анализ проектов на базе "Kazakh Invest" с привлечением экспертов МФЦА и консультантов. Приведение проектов в понятные для иностранных инвесторов форматы;

третий этап подразумевает продвижение готовых, "упакованных" проектов, используя имеющиеся каналы МФЦА и инфраструктуры МИДа;

на четвертом этапе будут заключаться контракты на базе Инвестиционного хаба с использованием юридической инфраструктуры МФЦА.

Между тем, как отметил А. Смаилов, данная архитектура будет реализованы в короткие сроки. Презентация новой архитектуры запланирована в рамках Астанинского экономического форума 16 мая.

Предлагаемые меры позволят консолидировано и оперативно формировать пакеты инвестиционных субсидий для инвесторов и начать комплексную работу по увеличению объемов чистых прямых инвестиций. На одном из следующих заседаний правительства на рассмотрение будут вынесены полный перечень всех необходимых мероприятий по реализации новых подходов и соответствующая Дорожная карта", - сказал в завершение А. Смаилов.

Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов доложил о проделанной работе за I квартал 2019 года. Так, начата работа по выстраиванию комплексной экосистемы по привлечению инвестиций. В каждом отраслевом министерстве, акимате и нацкомпаниях определены ответственные заместители первых руководителей, персонально отвечающие за инвестиционную работу и экспорт.

Б. Атамкулов проинформировал, что главам дипломатических миссий доведены конкретные задачи в стране пребывания и показатели эффективности. Определены 40 приоритетных стран для привлечения инвестиций. Основной акцент будет направлен на США, Германию и Японию.

Вместе с тем активно ведется работа по автоматизации процесса взаимодействия всех заинтересованных организаций для сопровождения инвесторов на всех уровнях. На сегодняшний день МИД РК на базе АО "Kazakh Invest" организована информационно-мониторинговая система (СRM) по сопровождению проектов и инвесторов в онлайн режиме. Данная система сопровождает инвестора на предынвестиционном, инвестиционном и постинвестиционном этапах. Таким образом, открывается возможность точечно определять проблемные вопросы по каждому инвестиционному проекту в онлайн режиме. В настоящее время в мониторинге Министерства находится 174 проектов с иностранным участием на сумму свыше $40 млрд, с созданием порядка 41 тыс. рабочих мест. По каждому проекту разработаны и утверждены Дорожные карты.

Инвесторами на всех диалоговых площадках, таких как Совет иностранных инвесторов, Совет по улучшению инвестклимата, ЕВРОБАК (Европейская бизнес ассоциация Казахстана) неоднократно поднимались вопросы верховенства закона, волатильности курса тенге, подведения инфраструктуры и выделения земельных участков, декриминализации налоговых правонарушений, миграции. По всем вышеперечисленным вопросам МИД РК подготовил соответствующую Концепцию и Законопроект, и уже направил в Министерство национальной экономики.

Кроме того, министр иностранных дел указал на необходимость пересмотреть и модернизировать действующее законодательство РК для сохранения своих позиций на региональном уровне.

Мы полностью поддерживаем предложения по созданию вокруг Международного финансового центра "Астана" экосистемы по привлечению инвестиций", - сказал Б. Атамкулов.

Управляющий Международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов в своем докладе отметил, что на МФЦА полностью поддерживает инициативу правительства по созданию Координационного совета и Регионального инвестиционного хаба.

Мы считаем, что формируемая инвестиционная вертикаль выведет работу с иностранным капиталом на новый уровень", - отметил управляющий МФЦА.

Администрация МФЦА станет рабочим органом Координационного совета, основными функциями которого будут являться организация работы офиса омбудсмена - премьер-министра РК, подготовка документов для инвестиционных проектов, выработка финансовых стандартов и моделей. Юрисдикция МФЦА состоит из Комитета по регулированию финансового рынка, Суда МФЦА и Международного арбитражного центра, базирующихся на принципах английского общего права. Финансовая инфраструктура включает Фонд прямых инвестиций и Биржу МФЦА.

Важной частью данной вертикали станет участие финансовых институтов, таких как Банк развития "Kazyna Capital Management". Как отметил К. Келимбетов, аналогичная вертикаль может быть построена и на региональном уровне.

Министр юстиции Марат Бекетаев дал разъяснения касательно преимуществ особого правового режима МФЦА. Согласно Конституции, в городе Нур-Султане установлен особый правовой режим в финансовой сфере. Также был принят Конституционный закон. Деятельность инвесторов на территории Международного финансового центра регулируется английским правом. Официальным языком является английский язык. На территории МФЦА создан независимый суд, правосудие в котором будут осуществлять английские судьи.

Все эти меры гарантируют соблюдение права собственности и эффективное отправление правосудия. Это важный сигнал для иностранных инвесторов, которые могут вложить прямые инвестиции и реализовать крупные проекты, что обеспечит дальнейший рост экономики", - подчеркнул министр.

В Казахстане формируется человеческий капитал, способный обеспечивать работу инвесторов. Подготовлены юристы международного уровня, свободно владеющие английским языком и получившие образование в лучших мировых университетах.

Проводимая работа по укреплению правосудия находит отражение в международных рейтингах. В Международном индексе верховенства права Казахстан занимает 65 место среди 126 стран, показав рост на 10 пунктов за 7 лет.

Инвесторы должны чувствовать, что Казахстан надежный партнер, который обеспечит стабильные и комфортные условия для бизнеса. Такой приоритет обозначен Первым Президентом РК – Елбасы", - резюмировал М. Бекетаев.

В ходе заседания председатель правления Ассоциации казахстанского совета иностранных инвесторов А. Прейманис отметил, что Казахстан достиг многого со времен независимости, работая вплотную с Советом иностранных инвесторов и международными экспертами. По его словам, новая структура послужит импульсом для увеличения потока прямых инвестиций, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Мы готовы прорабатывать регламент нового подхода и активно работать в новой структуре в будущем, которая позволит не только привлекать инвестиции, но и лучше понимать те системные вызовы, которые есть в экономике", - сказал А. Прейманис.

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