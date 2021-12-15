Перевод пенсионных на депозит в "Отбасы банк": что можно и что нельзя делать с накоплениями

НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Заместитель председателя правления АО "Отбасы банк" Нурлан Акшанов рассказал, что можно и что нельзя делать с депозитами, пополненными за счет пенсионных накоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Друзья, совсем скоро вы сможете переводить свои единовременные пенсионные выплаты на ваш депозит в "Отбасы банке" через онлайн-платформу enpf-otbasy.kz. Когда и как появится кнопка "Пополнить вклад в Отбасы банке", сообщим дополнительно. А пока хотим рассказать, что можно и что нельзя делать с депозитом, пополненным за счет ЕПВ", - написал Акшанов в Facebook .

Так, на депозиты с ЕПВ будут распространяться стандартные условия системы жилищно-сберегательного счета.

То есть на депозиты будет начисляться вознаграждение банка в размере 2% годовых и премия государства в размере 20% (на сумму накоплений за год, которая не превышает 200 МРП).

Приобрести жилье с помощью депозита в "Отбасы банке" с использованием ЕПВ нужно будет в течение трех лет. Если клиенты банка не используют пенсионные излишки за указанные срок, то они вернутся в ЕНПФ", - отметил Акшанов.

Он отметил, что нельзя будет закрыть депозит и снять свои пенсионные излишки. При закрытии счета деньги будут возвращены в ЕНПФ.

При уступке такого вклада своим близким средства ЕПВ, имеющиеся на счете в банке, будут также возвращены в ЕНПФ.

При делении депозита с него можно будет изъять только собственные накопления, вознаграждение банка и если срок депозита три года и более, то и премию государства, а средства ЕПВ также будут возврвщены в ЕНПФ.

Вклады, пополненные за счет ЕПВ, разрешено объединять. Это можно делать, если они принадлежат одному вкладчику или если один из вкладов пополнен единовременными пенсионными выплатами и принадлежит вкладчику, на чье имя производится объединение", - продолжил замглавы банка.

Кроме того, будет запрещена продажа вкладов, пополненных единовременными пенсионными выплатами, в Интернет-банкинге. Их также нельзя будет использовать в качестве депозита-гаранта третьего лица.

Он также сообщил, что вклады в "Отбасы банке", пополненные единовременными пенсионными выплатами, будут иметь защиту от требований третьих лиц.

Как подать заявку на перевод ЕПВ на депозит и на какие цели можно будет использовать этот депозит, расскажем в следующих постах", - заключил Акшанов.



