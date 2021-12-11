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Пенсионные можно будет перевести на депозиты в "Отбасы банк"

10.12.2021, 09:26 44254
Пенсионные можно будет перевести на депозиты в "Отбасы банк"
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Пенсионные выплаты можно будет перевести на депозиты в "Отбасы банк", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ускоряется процесс принятия изменений в правила по использованию единовременных пенсионных выплат. Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует опубликовать приказ раньше срока. Для наших клиентов эти изменения в Правила откроют новые возможности. Мы любим своего клиента и готовы его поддержать. Мы готовы включить кнопку пополнения депозитов уже 16 декабря 2021 года и четыре выходных дня открывать спецсчета и открывать депозиты, хотя кажется уже открыли все. Мы готовы обеспечить техническую поддержку, чтобы наши земляки могли за праздничным дастарханом, открывая свой ноутбук или загрузив с домашнего компьютера, перечислять свои единовременные пенсионные выплаты на депозиты "Отбасы банка"", - сообщила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова. 

 
Пополнить депозит можно будет онлайн на платформе www.enpf-otbasy.kz. 
 

В целях информационной безопасности платформа доступна только с казахстанских IP адресов и рассчитана на работу с планшетных или стационарных компьютеров", - отметила Ляззат Ибрагимова. 

 
Она отметила, что для рассмотрения заявок будут подключены дистанционно работники филиалов банка. 
 

И большая просьба не ходить в филиалы, потому что есть видеозвонок, мобильное приложение, онлайн-сервис. И конечно, можно здесь задать все вопросы и получить все ответы", - добавила Ляззат Ибрагимова. 

 
Она напомнила, что вчера президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года. В первую очередь дана возможность реализовать свои права почти 200 тысяч вкладчикам по использованию своих единовременных пенсионных выплат. 
 
По ее словам, на портале www.enpf-otbasy.kz после 2 декабря увеличилось количество заявок. До этой даты поступало от 2 до 2,5 тысяч заявок ежедневно. 
 

Почти 170 тысяч взрослых трудоспособных казахстанцев подали заявки за неделю. Если средний коэффициент семейственности в стране равен 3,8, то 640 тысяч членов их семей чувствовали, что пытаются запрыгнуть в вагон уходящего поезда. Теперь можно в спокойном режиме принять разумные решения. У заявителя есть 45 рабочих дней, чтобы подтвердить целевое использование. Если деньги поступили сегодня, есть время до 20 февраля, учитывая декабрьские праздники", - отметила председатель правления "Отбасы банка".


Напомним, ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ. После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений.  


 

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новости по теме

Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2022 год

09.12.2021, 10:40 81757
Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2022 год
Фото: newsbtc.com
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Национальный банк Республики Казахстан утвердил график решений по базовой ставке на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Национальный банк Республики Казахстан утвердил график решений по базовой ставке на следующий год, сообщили в пресс-службе ведомства. 
 
В 2022 году решения по базовой ставке будут объявлены в 15.00 по времени Нур-Султана в следующие даты: 24 января; 7 марта; 25 апреля; 6 июня; 25 июля; 5 сентября; 24 октября; 5 декабря.

 

В Казахстане изменился порядок определения рыночного курса обмена валюты

08.12.2021, 19:17 100036
В Казахстане изменился порядок определения рыночного курса обмена валюты
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Совместным постановлением правления Национального банка РК и приказом министра финансов РК от 26 ноября 2021 года внесены изменения в порядок определения рыночного курса обмена валюты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Минфин, рыночный курс обмена валют определяется ежедневно в рабочие дни, когда АО "Казахстанская фондовая биржа" проводит торги по иностранным валютам, в следующем порядке:
 
  • по доллару рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару, сложившийся по состоянию на 15.30 по времени Нур-Султана;
  • по другим иностранным валютам рыночный курс обмена валют по отношению к тенге определяется как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару, сложившихся по состоянию на 16.00 по времени Нур-Султана в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационных агентств.
 
Национальный банк в день проведения торгов на бирже фиксирует курсы иностранных валют по отношению к тенге для иностранных валют.
 
Постановление и приказ вводятся в действие с 18 декабря 2021 года.
 

Финрегулятор опроверг информацию о кредитной амнистии в РК

08.12.2021, 09:48 110053
Финрегулятор опроверг информацию о кредитной амнистии в РК
Фото: zen.yandex.ru
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировало распространяемую в социальных сетях информацию о кредитной амнистии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 декабря 2021 года в течение дня в социальных сетях распространялась информация касательно якобы объявленной "кредитной амнистии" по ипотечным жилищным займам. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявляет о недостоверности распространяемой информации", - говорится в сообщении агентства.

 
По информации Агентства по регулированию финрынка, в настоящее время для помощи отдельной категории ипотечных заемщиков, которые в наибольшей степени пострадали от последствий мирового финансового кризиса 2007-2008 годов, а также ослабления курса национальной валюты, Агентством с 2015 года реализуется Программа рефинансирования ипотечных займов.
 

В этой связи по условиям Программы финансовая поддержка оказывается заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы, а также валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года. Меры финансовой помощи, установленные Программой, предусматривают снижение процентной ставки до 3% для заемщиков с единственным жильем и должников из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН). Для остальных валютных ипотечных заемщиков процентная ставка составила не более 12%", - уточнили в ведомстве. 

 
Кроме того, в рамках программы списана просроченная задолженность по вознаграждению, неустойке (пене, штрафам) и комиссиям.
 
В отношении валютных ипотечных займов проведена конвертация задолженности в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за 1 доллар США).
 

С января 2020 года для участвующих в Программе ипотечных заемщиков из категории СУСН реализуются дополнительные меры помощи. Поддержка таким заемщикам оказывается банками в индивидуальном порядке на основе всестороннего анализа их финансового и социального положения, по результатам которого банками принимается решение о снижении задолженности по займу и установлении льготных графиков с ежемесячным платежом на уровне 20 000 тенге. Поддержка данной категории заемщиков будет завершена до конца 2021 года", - отметили в Агентстве по регулированию финрынка.

 
 

Казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений

06.12.2021, 20:58 133030
Казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Через платформу enpf-otbasy.кz за последние три дня было подано 46 тысяч заявок на использование единовременных пенсионных выплат, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодня по 43 744 заявкам пользователи платформы enpf-otbasy.кz ждут поступления средств с ЕНПФ на свои специальные счета в Отбасы банке на общую сумму 242 миллиарда тенге.
 
В пресс-службе Отбасы банк сообщили, что 3 декабря от казахстанцев поступило 16 тысяч заявок на использование пенсионных излишков. 
 

Это рекорд по количеству поданных заявок, которые поставили казахстанцы с начала года, когда стало возможным использовать единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения", - отметили в Отбасы банка.

 
В обычные дни через платформу обрабатывалось порядка 2200 заявок в день.
 
По данным на 3 декабря, этой возможностью уже воспользовались 338 499 человек на сумму 1,68 триллиона тенге.
 
3 декабря на сайте ЕНПФ опубликовали информацию о повышении порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений в 2022 году и объяснили причину. 
 
Казахстанцы в основном использовали свои пенсионные накопления для покупки жилья и резкое увеличение порога минимальной достаточности для их снятия в 2022 году стало большой неожиданностью. Многие казахстанцы высказали свое возмущение в связи с резким ростом порога достаточности в следующем году. Сейчас объявлен сбор подписей в петиции. 
 
Экономист и бывший советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов прокомментировал повышение с 2022 года порога минимальной достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.
 

Нацбанк с 7 декабря установил базовую ставку на уровне 9,75% годовых

06.12.2021, 15:15 129925
Нацбанк с 7 декабря установил базовую ставку на уровне 9,75% годовых
Фото: Нацбанк
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Таким образом, с октября 2021 года ставка остается прежней. 
 
Напомним, в октябре базовая ставка была повышена на 0,25 процентного пункта, до 9,75%. Решение было принято на фоне сохраняющегося проинфляционного давления в экономике, в результате которого инфляция формируется выше прогнозного диапазона 7,5-8,5% в 2021 году, роста цен на мировых рынках, ускорения инфляции в странах - торговых партнерах и высоких инфляционных ожиданий внутри страны. 
 
О причинах повышения базовой ставки также рассказал заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов. 
 

Перевод пенсионных в "Отбасы банк" отложили до 2022 года

06.12.2021, 14:00 121582
Перевод пенсионных в "Отбасы банк" отложили до 2022 года
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Перевод части пенсионных на депозит в "Отбасы банке", анонсированный в сентябре, перенесли на следующий год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Тем, кто планировал перевести пенсионные на жилищный депозит, рассчитывать на это сейчас не стоит", - сообщает krisha.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. 

 
В ведомстве сообщили, что принятие поправок отложили на январь 2022-го года. Сейчас приказ находится на согласовании в госорганах.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане часть пенсионных накоплений разрешат переводить в "Отбасы банк" для покупки жилья. С такой инициативой выступил президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана. 
 

Для поддержания данной тенденции считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в "Отбасы банк" для последующей покупки жилья. Это также позволит стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться", - заявил глава государства. 

 
Приказ находился на публичном обсуждении до 10 ноября, затем ушёл на согласование в госорганы, где и находится до сих пор.
 
Для перехода на жилищный заём (также существуют промежуточный и предварительный) нужно:
 
- иметь депозит более трёх лет;
 
- накопить не менее 50 % от стоимости приобретаемого жилья;
 
- получить оценочный показатель не менее 16 (формируется исходя из сроков, дисциплины и размера накоплений).
 

Данная возможность помогла бы людям с минимальными излишками пенсионных - 500-600 тысяч тенге. Выполнение несложных условий позволило бы им через три года получить жилищный заём с минимальной процентной ставкой 3,5%. Разумеется, такая возможность останется, но с января 2022 года она будет доступна не для всех желающих", - сообщает krisha.kz. 


Ранее сообщалось, что ЕНПФ со следующего года изменит порог достаточности для досрочного снятия пенсионных. Изменения вызвали раздражение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ.   

Экономист и бывший советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов заявил, что в формуле, по которой повысили порог достаточности, много логических ошибок.  


 

В АРРФР разъяснили порядок урегулирования проблемной задолженности

06.12.2021, 11:31 101278
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Для защиты прав заемщиков, испытывающих сложности с погашением займов и микрокредитов, с 1 октября текущего года законодательно введен обязательный для банков и МФО механизм урегулирования просроченной задолженности граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, для начала процедуры урегулирования проблемной задолженности заемщику следует обратиться с соответствующим заявлением к кредитору, то есть к банку или МФО. В заявлении необходимо указать ФИО, ИИН, контактные данные, сведения о займе, причины возникновения просрочки и приложить имеющиеся подтверждающие документы.
 

Для удобства граждан заявления могут быть поданы как письменно, так и дистанционно, то есть без посещения отделений банков и МФО, посредством официальных интернет ресурсов и электронной почты кредитора", - уточнили в ведомстве.

 
В течение 15 календарных дней со дня получения заявления и подтверждающих документов банки и МФО в индивидуальном порядке анализируют финансовое и социальное положение должника. В указанный срок заемщику должно быть сообщено о согласии банка или МФО с реструктуризацией займа.
 

При согласии кредитора по условиям реструктуризации займа банки и МФО обязаны в течение следующих 15 календарных дней внести необходимые изменения в условия договора займа или микрокредита и принять новый график погашения кредита", - разъяснили в агентстве.

 
В случае недостижения взаимоприемлемого решения об изменении условий договора банковского займа или микрокредита заемщику следует обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
 

На основании обращения заемщика Агентством будет инициирована документальная проверка в отношении финансовой организации, в рамках которой будет проведен анализ соблюдения кредитором законодательных требований к процессу урегулирования проблемной задолженности и прав заемщиков", - говорится в сообщении. 

 
Обратиться в Агентство граждане могут следующими способами:
 
1) Посредством портала электронного правительства Республики Казахстан (https://egov.kz/cms/ru). В сервисе "Электронные обращения" выберите "Заказать услугу онлайн", заполните текст обращения и прикрепите подтверждающие документы.
 
2) С помощью электронного сервиса eOtinish (https://eotinish.kz/). Подача заявления осуществляется через приложение eGov. В сервисе "Подать обращение" выберите "Заявление" и заполните текст заявления. 
 
3) В письменной форме по адресу агентства: А15С9Т5, Алматы, микрорайоне Коктем-3, дом 21.
 
4) В Управление региональных представителей Агентства, адреса которых можно найти по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/about/structure/185/1?lang=ru.
 

Нацбанк РК возглавит совет Межгосударственного банка в 2022 году

03.12.2021, 12:22 116884
Нацбанк РК возглавит совет Межгосударственного банка в 2022 году
Фото: inbusiness.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Национальный банк Республики Казахстан возглавит совет Межгосударственного банка в 2022 году. Об этом стало известно в ходе 63-го заседания совета Межгосбанка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания состоялось избрание председательствующей стороны в Совете Межгосударственного банка на 2022 год. По итогам голосования единогласным решением право председательствования было передано Национальному банку Казахстана.
 
Участники также обсудили итоги деятельности и исполнение бюджета Межгосударственного банка за первое полугодие 2021 года, утвердили бюджет банка на 2022 год и итоги выбора аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности за 2021 год. Члены совета обменялись мнениями по основным направлениям работы Межгосударственного банка на 2022 год.
 

Очередное заседание Совета Межгосударственного банка состоится весной 2022 года", - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

 
Межгосударственный банк был учрежден в 1993 году и является международным расчетным и кредитно-финансовым учреждением стран СНГ. Межгосударственный банк имеет представительства в Армении, Беларуси и Кыргызстане. Учредителями Банка являются правительства и центральные банки Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана.
 

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