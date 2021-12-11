Пенсионные можно будет перевести на депозиты в "Отбасы банк"

Ускоряется процесс принятия изменений в правила по использованию единовременных пенсионных выплат. Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует опубликовать приказ раньше срока. Для наших клиентов эти изменения в Правила откроют новые возможности. Мы любим своего клиента и готовы его поддержать. Мы готовы включить кнопку пополнения депозитов уже 16 декабря 2021 года и четыре выходных дня открывать спецсчета и открывать депозиты, хотя кажется уже открыли все. Мы готовы обеспечить техническую поддержку, чтобы наши земляки могли за праздничным дастарханом, открывая свой ноутбук или загрузив с домашнего компьютера, перечислять свои единовременные пенсионные выплаты на депозиты "Отбасы банка"", - сообщила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.
Пополнить депозит можно будет онлайн на платформе www.enpf-otbasy.kz.
В целях информационной безопасности платформа доступна только с казахстанских IP адресов и рассчитана на работу с планшетных или стационарных компьютеров", - отметила Ляззат Ибрагимова.
Она отметила, что для рассмотрения заявок будут подключены дистанционно работники филиалов банка.
И большая просьба не ходить в филиалы, потому что есть видеозвонок, мобильное приложение, онлайн-сервис. И конечно, можно здесь задать все вопросы и получить все ответы", - добавила Ляззат Ибрагимова.
Она напомнила, что вчера президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года. В первую очередь дана возможность реализовать свои права почти 200 тысяч вкладчикам по использованию своих единовременных пенсионных выплат.
По ее словам, на портале www.enpf-otbasy.kz после 2 декабря увеличилось количество заявок. До этой даты поступало от 2 до 2,5 тысяч заявок ежедневно.
Почти 170 тысяч взрослых трудоспособных казахстанцев подали заявки за неделю. Если средний коэффициент семейственности в стране равен 3,8, то 640 тысяч членов их семей чувствовали, что пытаются запрыгнуть в вагон уходящего поезда. Теперь можно в спокойном режиме принять разумные решения. У заявителя есть 45 рабочих дней, чтобы подтвердить целевое использование. Если деньги поступили сегодня, есть время до 20 февраля, учитывая декабрьские праздники", - отметила председатель правления "Отбасы банка".
Напомним, ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ. После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений.