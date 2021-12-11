Пенсионные можно будет перевести на депозиты в "Отбасы банк"

НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Через платформу enpf-otbasy.кz за последние три дня было подано 46 тысяч заявок на использование единовременных пенсионных выплат, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня по 43 744 заявкам пользователи платформы enpf-otbasy.кz ждут поступления средств с ЕНПФ на свои специальные счета в Отбасы банке на общую сумму 242 миллиарда тенге.

В пресс-службе Отбасы банк сообщили, что 3 декабря от казахстанцев поступило 16 тысяч заявок на использование пенсионных излишков.

Это рекорд по количеству поданных заявок, которые поставили казахстанцы с начала года, когда стало возможным использовать единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения", - отметили в Отбасы банка.

В обычные дни через платформу обрабатывалось порядка 2200 заявок в день.

По данным на 3 декабря, этой возможностью уже воспользовались 338 499 человек на сумму 1,68 триллиона тенге.

3 декабря на сайте ЕНПФ опубликовали информацию о повышении порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений в 2022 году и объяснили причину.

Казахстанцы в основном использовали свои пенсионные накопления для покупки жилья и резкое увеличение порога минимальной достаточности для их снятия в 2022 году стало большой неожиданностью. Многие казахстанцы высказали свое возмущение в связи с резким ростом порога достаточности в следующем году. Сейчас объявлен сбор подписей в петиции.