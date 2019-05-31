Прямой авиарейс Нур-Султан - Прага - Нур-Султан запустят в июне

Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Aвиакомпания SCAT открывает прямой рейс сообщением Нур-Султан - Прага - Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Авиакомпания SCAT, начиная со 2 июня 2019 года планирует открытие регулярного рейса между столицами Казахстана и Чехии городами Нур-Султан и Прага с частотой 2 раза в неделю на воздушных судах типа Boeing 737", - сообщает Комитет гражданской авиации МИИР РК.

В ведомстве отмечают, что открытие данного рейса способствует развитию маршрутных сетей и внесет большой вклад в развитие въездного туризма и транзитного потенциала обеих стран.

Напомним, с начала текущего года были открыты новые международные направления по маршрутам Жуковский - Караганда, Жуковский - Кокшетау, Жуковский - Петропавловск (авиакомпания "ИрАэро"), Алматы - Баку (авиакомпания "AZAL").

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