Фото: atameken.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - На IX внеочередном съезде национальной палаты предпринимателей "Атамекен" полномочия председателя правления НПП "Атамекен" сложил Аблай Мырзахметов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Учитывая все обстоятельства, я принял решение как председатель правления перед избранным новым составом президиума, перед новым председателем президиума я и мои коллеги по правлению сегодня сложить полномочия", - сказал Аблай Мырзахметов.
Аблай Мырзахметов родился в 1969 году в Южно-Казахстанской области.
В 1992 году окончил экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 1992 году финансовым директором АО "Концерн Алтын-Алма".
С 1995 по 1997 год - генеральный директор ЗАО "Айсель-Казахстан".
С 1997 по 1998 год - первый заместитель генерального директора РГП "Казакстан темір жолы".
В 1998 году назначен генеральным директором РГП "Казакстан темір жолы".
В 2001-2002 годы возглавлял Министерство транспорта и коммуникаций РК.
С 2002 по 2004 год - советник генерального директора ЗАО "DALA GROUP"
С 2005 по 2007 год - президент торгово-промышленной палаты РК (ТПП).
С 2007 года - член правления Национальной экономической палаты Казахстана "Союз "Атамекен".
С 2011 по 2012 год - президент ТПП РК.
С 2011 года по 2013 год - председатель правления Национальной экономической палаты "Союз "Атамекен".
С сентября 2013 года - председатель правления национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен"
Ранее сообщалось, что Раимбек Баталов возглавил
НПП "Атамекен".