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Раимбек Баталов возглавил НПП "Атамекен"

18.02.2022, 11:16 13581
Раимбек Баталов возглавил НПП "Атамекен"
Фото: НПП Атамекен
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Раимбек Баталов избран председателем президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" в ходе внеочередного съезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее члены президиума нацпалаты избрали Баталова в качестве исполняющего обязанности председателя.
 
 

 

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Товаров на 400 млрд тенге закупит государство у отечественных производителей

18.02.2022, 12:31 11276
Товаров на 400 млрд тенге закупит государство у отечественных производителей
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Порядка 10 тысяч товарных позиций на 400 млрд тенге закупят у отечественных производителей. Об этом в ходе ІХ съезда Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Алихана Смаилова, во исполнение поручения президента РК правительство совместно с фондом "Самрук-Казына" разработало проект нового порядка осуществления закупок. Он направлен на повышение их прозрачности и минимизирует коррупционные риски. Также механизм призван поддержать местных производителей и поставщиков, направлен на упрощение закупок и устранение барьеров для бизнеса, что в итоге поможет десяти тысячам субъектов МСБ. 
 

У отечественных товаропроизводителей будет закуплено порядка 10 тысяч товарных позиций на 400 млрд тенге. Кроме того, планируется законодательно повысить прозрачность и упростить процедуры предоставления права недропользования и изменения условий контрактов", - сказал глава кабмина.

 
Отдельное внимание премьер-министр уделил вопросам поддержки бизнеса, улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды. В рамках данных направлений на сегодня государством предоставлены налоговые стимулы, разработаны инструменты по гарантированию облигаций субъектов предпринимательства, предоставляется льготное микрокредитование в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах. 
 
В рамках дальнейшего развития совместно с созданным советом отечественных предпринимателей будут реализовываться меры по улучшению инвестиционного климата и бизнес-среды.
 
Помимо этого разработана новая Концепция инвестиционной политики, где большая роль будет уделяться частным инвестициям.
 
Он также отметил важность гарантирования государством незыблемости института частной собственности и верховенства закона, а также предоставления бизнесу равного доступа к инфраструктуре. 
 
По словам Смаилова, в дальнейшем работа правительства будет направлена на повышение эффективности и прозрачности предоставления мер господдержки с упором на малый и средний бизнес в регионах. 
 

Полномочия председателя правления НПП "Атамекен" сложил Аблай Мырзахметов

18.02.2022, 11:53 12551
Полномочия председателя правления НПП "Атамекен" сложил Аблай Мырзахметов
Фото: atameken.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - На IX внеочередном съезде национальной палаты предпринимателей "Атамекен" полномочия председателя правления НПП "Атамекен" сложил Аблай Мырзахметов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Учитывая все обстоятельства, я принял решение как председатель правления перед избранным новым составом президиума, перед новым председателем президиума я и мои коллеги по правлению сегодня сложить полномочия", - сказал Аблай Мырзахметов.

 
Аблай Мырзахметов родился в 1969 году в Южно-Казахстанской области. 
 
В 1992 году окончил экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова.
 
Трудовую деятельность начал в 1992 году финансовым директором АО "Концерн Алтын-Алма".
 
С 1995 по 1997 год - генеральный директор ЗАО "Айсель-Казахстан".
 
 С 1997 по 1998 год - первый заместитель генерального директора РГП "Казакстан темір жолы".
 
 В 1998 году назначен генеральным директором РГП "Казакстан темір жолы".
 
В 2001-2002 годы возглавлял Министерство транспорта и коммуникаций РК.
 
 С 2002 по 2004 год - советник генерального директора ЗАО "DALA GROUP"
 
С 2005 по 2007 год - президент торгово-промышленной палаты РК (ТПП).
 
С 2007 года - член правления Национальной экономической палаты Казахстана "Союз "Атамекен".
 
С 2011 по 2012 год - президент ТПП РК.
 
С 2011 года по 2013 год - председатель правления Национальной экономической палаты "Союз "Атамекен".
 
С сентября 2013 года - председатель правления национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен"
 
Ранее сообщалось, что Раимбек Баталов возглавил НПП "Атамекен".
 

Более $700 миллионов составил товарооборот между Казахстаном и ОАЭ в 2021 году

18.02.2022, 11:01 14071
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел встречи с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммедом Саид Мухаммед аль-Арики и советником президента Сумой Чакрабарти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках встречи с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в РК обсужден ход реализации двусторонних соглашений и вопрос привлечения инвестиций.
 
Товарооборот за 2021 год между РК и ОАЭ составил $709 млн. По итогам 2020 года объем взаимной торговли составил $474,4 млн, проинформировали в пресс-службе правительства РК.
 

Мы нацелены на дальнейшую активизацию нашего взаимодействия с ОАЭ путем увеличения инвестиций в экономику Казахстана. Для нас важным представляется продолжение активного взаимодействия Международного финансового центра "Астана" с крупными эмиратскими финансовыми институтами, в том числе с Финансовым центром Abu Dhabi Global Market", - подчеркнул в ходе переговоров Смаилов. 

 
Стороны обменялись мнениями о предстоящей работе и отметили важность исполнения пунктов повестки встречи.
 
Обсуждая программу действий правительства РК на 2022 год с советником президента, было отмечено, что предложенные реформы являются основой новой экономической политики Казахстана. Разработанный комплекс мер будет реализован по трем ключевым направлениям дорожной карты - совершенствование стратегии и программ экономических реформ, государственное управление, коммуникации и бренд. 
 
Вместе с тем была затронута тема разработки плана территориального развития до 2025 года, включающая три принципа территориально-пространственного развития. 
 

Для увеличения охвата мерами господдержки субъектов предпринимательства будут внедрены региональные программы развития. Правительство разработает эффективный механизм финансирования экспортоориентированных и импортозамещающих проектов обрабатывающей промышленности", - отметил глава кабмина.


 

Токаев намерен максимально ликвидировать монополии в стране

17.02.2022, 22:46 22191
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что деятельность монополий мешает развитию экономики и ухудшает внутриполитическую ситуацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам президента, олигополия - это доминирование узкого круга людей в экономической сфере, и в Казахстане такая тенденция набирает обороты. 
 

Многие, особенно предприниматели, хорошо знают об этом. Это мешает реальной конкуренции и, говоря шире, справедливости. Если мы не решим эту проблему, наша экономика не будет развиваться, а внутриполитическая ситуация только ухудшится. Поэтому моя главная цель - максимально ликвидировать монополии, будь то в экономике или политике. Мы должны полностью избавиться от них", - сказал Токаев в интервью телеканалу QAZAQSTAN.

 
При этом он отметил, что борьба с монополией - нелегкая работа, но к ней надо приступать.
 

Казахстанские фермеры ежегодно платят около 2 млрд тенге за доступ к сервису по субсидированию

17.02.2022, 15:03 32351
Казахстанские фермеры ежегодно платят около 2 млрд тенге за доступ к сервису по субсидированию
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские фермеры вынуждены платить ежегодно около 2 млрд тенге за доступ к субсидированию АПК, заявил в ходе заседания верхней палаты парламента сенатор Андрей Лукин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Из-за отсутствия возможности подать заявку через портал электронного правительства предприниматели за доступ к сервису Qoldau.kz вносят ежегодную абонентскую плату. К примеру, в 2019 году такая плата составляла 3 МРП, а с 1 июня 2020 года стоимость увеличена до 11 МРП, то есть почти в 4 раза цена выросла", - отметил Лукин в своем депзапросе.

 
В настоящее время на этой платформе зарегистрировано более 200 тыс. сельхозпредпринимателей, которые за возможность пользования сервисом вынуждены ежегодно платить порядка 2 млрд тенге, уточнил он.
 
Более того, по словам сенатора, существуют дополнительные непроизводственные расходы, которые негативно сказываются на себестоимости продукции и приводят к росту цен на продовольственные товары мелких и средних крестьянских хозяйств. 
 
От также отметил, что по закону, государственные услуги по субсидированию в агропромышленном комплексе должны предоставляться бесплатно через портал электронного правительства, но на этом портале до сих пор не разработан раздел об оказании таких госуслуг и поэтому заявки на субсидирование государство принимает через единственный платный ресурс.
 

К сведению за последние годы агентством по противодействию коррупции расследуются 960 уголовных дел. Из них более половины связанны с хищением субсидий. Предлагаем госорганам совместно с АО "Транстелеком" рассмотреть вопрос о переходе информсистемы Qoldau.kz в госсобственность, разработать на веб-портале электронного правительства бесплатный сервис, поручить министерствам сельского хозяйства и цифрового развития и аэрокосмической промышленности принять меры", - сказал Лукин.

 
Как сообщалось ранее, Минсельхоз запустит новую платформу субсидирования АПК. В отличие от системы "Колдау" новая система будет бесплатной для фермеров и интегрирована со всеми основными государственными базами данных. Все действия системы будут автоматизированы, что позволит до минимума свести коррупционных риски при распределении и выдаче субсидий.
 

В Казахстане не развита эффективная система кредитования АПК - сенатор

17.02.2022, 14:38 33696
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане не развита эффективная система кредитования АПК, сообщил депутат Ахылбек Куришбаев на заседании сената парламента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В отличии от ведущих аграрных стран, у нас не развита эффективная система кредитования АПК. Так, в прошлом году только 13% сельхозтоваропроизводителей получили удешевлённые кредиты и то только на весенне-полевые работы.При этом, некоторые государственные менеджеры считают, что наше сельское хозяйство якобы занято государственными субсидиями, что не нужно усиливать господдержку АПК", - сообщил в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Ахылбек Куришбаев.

 
По его словам, в Казахстане все основные нормативные приказы министра сельского хозяйства согласовываются в обязательном порядке с другими министерствами. 
 

В 2020-2021 годах на согласование права субсидирования, регламентов и так далее ушло от 20-30 дней до 7 месяцев. О каком оперативном управлении отраслью можно говорить", - заявил депутат.

 
Он также отметил, что в аграрных ведомствах США, Канады, Австралии, России, Беларуси в основном состоят госслужащие, имеющие опыт работы в сельскохозяйственном производстве.
 

У нас же в соответствии с требованиями госслужбы в Минсельхозе могут работать сотрудники, не отличающие пшеницу от ячменя. В указанных странах при министерствах организованы экспертные центры, информационные системы, что позволяет им принимать управленческие решения на уровне проектного менеджмента.

 
Формула их успеха заключается в опережающем развитии аграрной науки, а мы своими действиями зачастую препятствуем работе наших ученых", - сказал Куришбаев.
 

Баталов стал исполняющим обязанности главы НПП "Атамекен"

17.02.2022, 13:53 35501
Баталов стал исполняющим обязанности главы НПП "Атамекен"
Фото: НПП Атамекен
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Члены президиума НПП РК "Атамекен" выбрали исполняющего обязанности председателя президиума на время проведения IX внеочередного Съезда НПП РК "Атамекен". Исполняющим обязанности станет член президиума Нацпалаты, председатель Форума предпринимателей Казахстана Раимбек Баталов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы НПП РК "Атамекен", председатель президиума будет избран на Съезде НПП РК "Атамекен".
 
IX Внеочередной Съезд НПП РК "Атамекен" состоится 18 февраля 2022 года. На повестке дня рассмотрят вопросы: об органах управления Национальной палаты, о реформировании деятельности Национальной палаты, об актуальных вопросах развития предпринимательства.

 

В январе повысились цены на жилье в Казахстане

17.02.2022, 13:42 29581
В январе повысились цены на жилье в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В январе 2022 года в среднем по республике цена продажи нового жилья с черновой, чистовой отделкой составила 386 358 тенге за 1 квадратный метр и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,1%, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным статведомства, в январе 2022 года в среднем по республике цена квартир при перепродаже составила 409 177 тенге за 1 квадратный метр и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,8%, арендная плата за благоустроенное жилье - 3395 тенге и на 5,2% соответственно.
 
Как уточнили в бюро нацстатистики, с января 2022 года изменена методика расчета средней цены на перепродажу квартир и арендной платы за благоустроенное жилье по республике. Средняя цена по республике рассчитана как средневзвешенная, на основе средних цен вида жилья городов и их весовых составляющих. Весовые составляющие для перепродажи квартир определяются на основе данных о количестве сделок купли-продаж квартир в многоквартирном доме, арендной платы за благоустроенное жилье - на основе данных об объеме оказанных услуг по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого жилого. 
 
В связи с тем, что веса городов Нур-Султан и Алматы занимают наибольшую долю по перепродаже квартир, средняя цена по стране сложилась на уровне 409 177 тенге за 1 квадратный метр, по аренде жилья - средняя цена составила 3395 тенге, соответственно. 

 

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