Республиканский бюджет на 2020-2022 годы будет уточнен

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на совещании под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина правительством были рассмотрены меры по исполнению поручений главы государства, которые были даны на расширенном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК, передает Kazakhstan Today.

Участники совещания обсудили бюджетные параметры на 2020 год и принимаемые меры в сфере государственных закупок, включая формирование реестра отечественных товаропроизводителей и введение специального режима госзакупок, отмену необходимости внесения обеспечительного взноса или банковской гарантии.

Особое внимание уделено вопросу обеспеченности тест-системами, аппаратами искусственной вентиляции легких, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

Премьер-министр отметил, что в кратчайшие сроки правительство внесет уточнения в прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2024 годы и республиканского бюджета на 2020-2022 годы и поручил принять конкретные меры по эффективной и оперативной реализации поручений главы государства.

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