Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане введут государственное регулирование цен на социально значимые товары. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению, передает Kazakhstan Today.

Требуется утвердить объективно необходимый перечень социально значимых товаров, по которому мы введем государственное регулирование цен", - сказал Токаев.

По его словам, есть факты, когда "недобросовестные люди решили воспользоваться непростой ситуацией и нажиться на населении, занимаются спекуляцией". Соответствующие органы выявляют и пресекают подобные попытки.

Токаев также отметил, что во всех областях и городах достаточно продовольствия и товаров первой необходимости.

Сейчас каждому акиму региона необходимо наладить реальный учет наличия товаров первоочередного спроса. Формальный подход здесь недопустим", - пояснил глава государства.

Как сообщили в Акорде, акимам поручено наладить взаимодействие между собой для контроля межрегиональных перетоков товаров и исключения локальных дефицитов.

Совместно с правительством следует обеспечить наличие достаточных запасов, проработать механизмы их доведения до прилавков, строго контролировать цены и исключить спекуляции", - добавил Токаев.

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