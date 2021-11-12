Специальная экономическая зона, объединяющая тюркоязычные страны, будет создана в Казахстане

Фото: Министерство национальной экономики

ТУРКЕСТАН. 11 НОЯБРЯ - В Туркестанской области Казахстана будет создана специальная экономическая зона TURANSEZ, объединяющая тюркоязычные страны. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев на конференции по торгово-экономическому сотрудничеству между РК и тюркоязычными странами "Общее видение в год 30-летия Независимости", передает KAZAKHSTAN TODAY.

TURANSEZ на территории Туркестанской области предполагает формирование промышленно-производственного кластера, который включает переработку продукции АПК, машиностроение, производство электрооборудования, туристский и образовательный кластеры, а также содействие взаимовыгодным торговым отношениям", - сказал Иргалиев.

Министр подчеркнул, что СЭЗ в Туркестане создается по поручению главы государства, данному в ходе неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в 2020 году.

Глава МНЭ также подробно рассказал о мерах улучшения инвестиционного климата в Казахстане.

Наша страна предоставляет наиболее комфортные налоговые стимулы. Общая ставка по налогам и социальным сборам, по сравнению со странами ЕС и ОЭСР, ниже порядка 10%", - добавил он.

Иргалиев подчеркнул, что инвесторы в приоритетных отраслях освобождены от уплаты корпоративного подоходного и земельного налогов сроком на 10 лет, налога на имущество - на 8 лет. Кроме того, в Нур-Султане функционирует Международный финансовый центр "Астана", работа которого основана на английском праве и создает условия для абсолютно безопасного инвестирования в страну. Совместно с Шанхайской фондовой биржей и NASDAQ запущена Биржа МФЦА. На территории Центра действует благоприятный налоговый режим с нулевой налоговой ставкой на корпоративный и индивидуальный доход, а также упрощенный визовый режим. Законодательно внедрен новый инструмент поддержки - Соглашение об инвестициях с предоставлением индивидуальных мер поддержки каждому инвестору.

Отмечу, что в нашей стране созданы достаточно благоприятные условия для инвесторов. Предлагаем партнерам из тюркских государств создавать в Казахстане высокотехнологичные совместные предприятия, в том числе с прицелом на рынок стран ЕАЭС с населением более 180 млн человек", - заключил Иргалиев.

Министр отметил, что за 30 лет независимости Казахстан привлек $380 млрд прямых иностранных инвестиций, что составляет 70% от общего притока инвестиций в регион Центральной Азии.

В настоящее время, по словам главы ведомства, экономика Казахстана находится на траектории восстановления. По результатам 10 месяцев рост ВВП составил 3,5%. По итогам года прогнозируется достичь 4% роста.