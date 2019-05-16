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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 379,43 тенге за доллар

15.05.2019, 11:33 7993
Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду составил 379,43 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
 

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,43 тенге за доллар (-0,27 тенге), объем торгов - 38 757 тыс. USD (-4 456 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

 
В торгах приняли участие 19 членов KASE.
 
Накануне средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил до 379,70 тенге за доллар.
 

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