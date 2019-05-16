Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 379,70 тенге за доллар

Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником понизился на 0,27 тенге , до 379,70 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,70 тенге за доллар (+0,27 тенге), суммарный объем торгов - 83 166 тыс. USD (-41 708 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8150 тенге за рубль (+0,0056 тенге), суммарный объем торгов - 40 000 тыс. рублей (+15 000 тыс. рублей).

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