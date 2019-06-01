Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE понизился до 382,56 тенге за доллар

Алматы. 31 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу, по сравнению с четвергом, понизился на 1,19 тенге и составил 382,56 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 382,56 тенге за доллар (+1,19 тенге), суммарный объем торгов - 85 953 тыс. USD (-55 674 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8540 тенге за рубль (-0,0138 тенге), суммарный объем торгов - 25 000 тыс. рублей (-3 800 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 22 члена KASE.

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