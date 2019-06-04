Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 383,94 тенге за доллар

Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, понизился на 1,38 тенге и составил 383,94 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 383,94 тенге за доллар (+1,38 тенге), суммарный объем торгов - 190 405 тыс. USD (+104 452 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8617 тенге за рубль (+0,0077 тенге), суммарный объем торгов - 15 000 тыс. рублей (-10 000 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 24 члена KASE.

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