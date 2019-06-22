Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE укрепился до 377,18 тенге за доллар

Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу, по сравнению с четвергом, укрепился на 3,38 тенге и составил 377,18 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,18 тенге за доллар (-3,38 тенге), суммарный объем торгов - 324 940 тыс. USD (+203 370 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9978 тенге за рубль (+0,0121 тенге), суммарный объем торгов - 22 500 тыс. рублей (-500 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 25 членов KASE.

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