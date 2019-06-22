Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 380,56 тенге за доллар

Алматы. 20 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в четверг по сравнению со средой повысился на 1,82 тенге, до 380,56 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,56 тенге за доллар (-1,82 тенге), суммарный объем торгов - 121 570 тыс. USD (-341 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9857 тенге за рубль (+0,0089 тенге), суммарный объем торгов - 23 000 тыс. рублей (-1 000 тыс. рублей).

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