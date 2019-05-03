Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 380,89 тенге за доллар

Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг, по сравнению со вторником, укрепился на 0,19 тенге и составил 380,89 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,89 тенге за доллар (-0,19 тенге), суммарный объем торгов - 45 500 тыс. USD (-68 992 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 381,08 тенге за доллар США при объеме торгов 17 450 тыс. долларов США; по доллару США с расчетами Т+0 иT+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,4830 тенге за юань при объеме торгов 1 900 тыс. юаней; по китайскому юаню с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Для USDKZT_TOM данная сессия является дополнительной. Торги инструментом RUBKZT_TOD, RUBDKZT_0_001 и RUBKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 1 по 5 мая в Российской Федерации. В торгах приняли участие 19 банков.

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