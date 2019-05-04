Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 381,97 тенге за доллар

Алматы. 3 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу понизился на 1,08 тенге, до 381,97 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 381,97 тенге за доллар (+1,08 тенге), суммарный объем торгов - 72 770 тыс. USD (+27 270 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.
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