Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 380,58 тенге за доллар

Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник по сравнению с субботой понизился на 0,08 тенге, до 380,58 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,58 тенге за доллар (+0,08 тенге), суммарный объем торгов - 118 612 тыс. USD (+76 362 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8272 тенге за рубль, суммарный объем торгов - 50 000 тыс. рублей.

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