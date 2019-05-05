Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 380,50 тенге за доллар

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в субботу, по сравнению с пятницей, укрепился на 1,47 тенге и составил 380,50 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,50 тенге за доллар (-1,47 тенге), суммарный объем торгов - 42 250 тыс. USD (-30 520 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.

Торги инструментами USDKZT_TOD, EURKZT_TOD, EURUSD_TOD, RUBKZT_TOD, USDKZT_0_001, USDKZT_0_002, EURKZT_0_001, EURKZT_0_002, RUBDKZT_0_001 и RUBKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 1 по 5 мая в Российской Федерации и переносом выходного дня в Казахстане с 04 мая (суббота) на 10 мая (пятница). В торгах принял участие 21 член KASE.

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