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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 380,50 тенге за доллар

04.05.2019, 16:00 13420
Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в субботу, по сравнению с пятницей, укрепился на 1,47 тенге и составил 380,50 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
 
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,50 тенге за доллар (-1,47 тенге), суммарный объем торгов - 42 250 тыс. USD (-30 520 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи. 
 
Торги инструментами USDKZT_TOD, EURKZT_TOD, EURUSD_TOD, RUBKZT_TOD, USDKZT_0_001, USDKZT_0_002, EURKZT_0_001, EURKZT_0_002, RUBDKZT_0_001 и RUBKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 1 по 5 мая в Российской Федерации и переносом выходного дня в Казахстане с 04 мая (суббота) на 10 мая (пятница). В торгах принял участие 21 член KASE. 
 
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней сессии KASE укрепился до 380,86 тенге за доллар. Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий 3 мая понизился до 381,97 тенге за доллар.
 

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