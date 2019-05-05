Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней сессии KASE укрепился до 380,86 тенге за доллар

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 380,86 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 380,86 тенге за доллар (-1,11 тенге), объем торгов - 16 500 тыс. USD (-14 000 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах приняли участие 17 банков. Торги инструментами USDKZT_TOD, EURKZT_TOD, EURUSD_TOD, RUBKZT_TOD, CNYKZT_TOD, CNYKZT_0_001 и CNYKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 1 по 4 мая в Китайской Народной Республике, с 1 по 5 мая в Российской Федерации и переносом выходного дня в Казахстане с 4 мая (суббота) на 10 мая (пятница).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства