Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 383,75 тенге за доллар

Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником понизился на 0,71 тенге, до 383,75 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 383,75 тенге за доллар (+0,71 тенге), суммарный объем торгов - 292 700 тыс. USD (-28 362 тыс. USD)", -сообщается на сайте биржи.
Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9520 тенге за рубль, суммарный объем торгов - 20 000 тыс. рублей.
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