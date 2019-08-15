Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Средняя зарплата в Казахстане в июле составила 186 221 тенге, передает Kazakhstan Today.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в июле 2019 года составила 186 221 тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета по статистике.

По информации ведомства, среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в июне 2019 года составили 99 003 тенге (предварительные данные), что на 9,4% выше, чем в июне 2018 года. Реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 3,8%.

Численность безработных, по оценке, в июле составила 440,9 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец июля составила 172,7 тыс. человек, или 1,9% к рабочей силе, проинформировали в пресс-службе.

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