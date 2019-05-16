Таджияков избран председателем правления АО "Национальная инвестиционная корпорация" Нацбанка РК

До избрания Галымжан Таджияков занимал пост заместителя председателя правления холдинга "Байтерек", где занимался вопросами управления активами, корпоративных финансов, стратегии и корпоративного развития, анализа и исследований. Также он работал председателем совета директоров АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания", был членом совета директоров фонда "Даму".
Как сообщается на сайте корпорации, Таджияков обладает более чем 15-летним управленческим стажем работы в банковской сфере и корпоративном управлении. Он работал на различных руководящих должностях АО "Ситибанк Казахстан", АО "HSBC Банк Казахстан", АО "ABN AMRO Банк Казахстан". Окончил Казахскую государственную академию управления, бизнес-школу Университета Дарема (Великобритания).
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства