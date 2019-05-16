Таджияков избран председателем правления АО "Национальная инвестиционная корпорация" Нацбанка РК

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Галымжан Таджияков сегодня избран председателем правления и членом совета директоров АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана", передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на сайте корпорации, Таджияков обладает более чем 15-летним управленческим стажем работы в банковской сфере и корпоративном управлении. Он работал на различных руководящих должностях АО "Ситибанк Казахстан", АО "HSBC Банк Казахстан", АО "ABN AMRO Банк Казахстан". Окончил Казахскую государственную академию управления, бизнес-школу Университета Дарема (Великобритания).

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