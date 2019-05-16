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Таджияков избран председателем правления АО "Национальная инвестиционная корпорация" Нацбанка РК

15.05.2019, 15:15 7669
Таджияков избран председателем правления АО "Национальная инвестиционная корпорация" Нацбанка РК
Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Галымжан Таджияков сегодня избран председателем правления и членом совета директоров АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана", передает Kazakhstan Today.
 
До избрания Галымжан Таджияков занимал пост заместителя председателя правления холдинга "Байтерек", где занимался вопросами управления активами, корпоративных финансов, стратегии и корпоративного развития, анализа и исследований. Также он работал председателем совета директоров АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания", был членом совета директоров фонда "Даму".
 
Как сообщается на сайте корпорации, Таджияков обладает более чем 15-летним управленческим стажем работы в банковской сфере и корпоративном управлении. Он работал на различных руководящих должностях АО "Ситибанк Казахстан", АО "HSBC Банк Казахстан", АО "ABN AMRO Банк Казахстан". Окончил Казахскую государственную академию управления, бизнес-школу Университета Дарема (Великобритания).
 

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