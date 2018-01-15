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Таджияков назначен заместителем главы холдинга "Байтерек"15.01.2018
Государство  10:15

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - Галымжан Таджияков назначен заместителем председателя правления холдинга "Байтерек", передает Kazakhstan Today.

"Решением совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Галымжан Таджияков назначен заместителем председателя правления холдинга "Байтерек", - рассказали в пресс-службе холдинга.


С июля 2016 года Таджияков занимал должность управляющего директора холдинга и курировал вопросы управления активами и корпоративного финансирования.

До приглашения в холдинг "Байтерек" работал управляющим директором в Евразийском банке развития, младшим вице-президентом АО "Ситибанк Казахстан", работал на различных позициях в АО "HSBC Банк Казахстан", начальником управления финансовых институтов АО "Kaspi Bank" и "ABN AMRO Банк Казахстан".

Таджияков окончил учебные заведения Казахстана и Великобритании - с отличием Казахскую государственную академию управления (экономист-международник) и Бизнес-школу университета Дарема (МВА).
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