Астана. 15 января. Kazakhstan Today - Галымжан Таджияков назначен заместителем председателя правления холдинга "Байтерек", передает Kazakhstan Today.

"Решением совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Галымжан Таджияков назначен заместителем председателя правления холдинга "Байтерек", - рассказали в пресс-службе холдинга.

С июля 2016 года Таджияков занимал должность управляющего директора холдинга и курировал вопросы управления активами и корпоративного финансирования.

До приглашения в холдинг "Байтерек" работал управляющим директором в Евразийском банке развития, младшим вице-президентом АО "Ситибанк Казахстан", работал на различных позициях в АО "HSBC Банк Казахстан", начальником управления финансовых институтов АО "Kaspi Bank" и "ABN AMRO Банк Казахстан".

Таджияков окончил учебные заведения Казахстана и Великобритании - с отличием Казахскую государственную академию управления (экономист-международник) и Бизнес-школу университета Дарема (МВА).

Просмотров: 5205