Токаев поручил кардинально упростить условия процедур реабилитации и банкротства

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально упростить условия и сократить сроки процедур реабилитации и банкротства, передает Kazakhstan Today.

"Компании создаются, развиваются и прекращают свою деятельность. Это нормальный процесс. Банкротство является одним из этапов жизненного цикла предприятий. На сегодня количество предприятий, проходящих процедуру банкротства, выросло до 4 тыс., а их задолженность превышает 4 трлн тенге", - сказал президент, выступая сегодня на заседании Совета национальных инвесторов .

Глава государства отметил, что многие предприятия находятся в данном состоянии в течение долгих лет.

Это неприемлемая практика. В этот период сотрудники не получают заработную плату, активы уже не принадлежат предприятию-банкроту, но и не передаются во владение кредитору. Таким образом, они полностью выведены из экономического оборота. Нам следует кардинально упростить условия и сократить сроки процедур реабилитации и банкротства ", - подчеркнул Токаев.

Он поручил правительству изучить вопрос о принятии новой редакции закона о банкротстве с применением лучших практик стран ОЭСР.

Также президент дал поручение правительству разработать план обучения 10 тысяч специалистов для ключевых отраслей до 2025 года, необходимых для развития Индустрии 4.0.

"Каждый аким области должен иметь Карту создания рабочих мест в регионе до 2025 года. Необходимо также расширить стимулы работодателям по обучению работников новым знаниям и навыкам", - сказал глава государства.

По оценке, на рынок труда Казахстана до 2025 года выйдет порядка 2 млн молодых людей. При этом растет спрос на средне- и высококвалифицированную рабочую силу , будет снижаться количество рабочих мест с низкой квалификацией. В этой связи в РК проводится работа по модернизации систем высшего и профтехобразования с целью приведения их в соответствие с требованиями работодателей и мировыми тенденциями.

"Действующие сегодня образовательные программы должны учитывать потребности экономики будущего. Многие крупные компании уже занимаются подготовкой и переподготовкой специалистов для своих отраслей. Вместе с тем четвертая промышленная революция усиливает требования к знаниям и компетенциям работников", - сказал Токаев.

По его словам, правительству необходимо принять меры по развитию на базе вузов бизнес-школ с акцентом на освоение современных практических навыков предпринимательства.

Кроме того, глава государства дал поручения по дальнейшей работе Совета.

"Совет национальных инвесторов должен стать постоянно действующей площадкой для системного диалога высшего руководства страны с отечественным бизнесом. Я со своей стороны готов рассматривать и решать актуальные вопросы развития предпринимательства. Поэтому мы должны сформировать новый формат работы нашего Совета. Поручаю правительству в месячный срок внести проект соответствующего указа", - заключил глава государства.

Напомним, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал прежний состав правительства за работу с проблемными банками. " Вы - просто трусы, а не правительство и не министры. Руки, колени дрожат, чтобы принять решение. Для чего тогда работаете? Очистите мне все банки!" - сказал он.

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