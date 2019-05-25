Президент поставил перед правительством девять задач по решению проблем субъектов малого и среднего бизнеса

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Совета национальных инвесторов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил девять задач, направленных на решение проблем, с которыми сталкиваются инвесторы, субъекты малого и среднего бизнеса в РК, передает Kazakhstan Today.

Прошлый год был успешным для нашего бизнеса…Но наряду с достижениями сохраняется ряд проблем. Это вопросы делового климата, рынков сбыта, доступного финансирования и так далее", - сказал президент.

Для их решения он поручил сфокусироваться на девяти задачах, первая из которых - обеспечение благоприятной деловой среды.

Глава государства напомнил, что в последние годы решен ряд вопросов, которые волновали бизнес. Был принят комплекс мер по совершенствованию регуляторных, контрольно-надзорных механизмов. Наводится порядок в отношении проверок со стороны госорганов.

Кроме того, отечественные инвесторы получили право на рассмотрение споров в юрисдикции Международного финансового центра "Астана". На днях там началось рассмотрение первого дела. Вы знаете, что Елбасы уделяет большое внимание деятельности МФЦА. В свое время даже были внесены поправки в Конституцию. Теперь важно обеспечить эффективный механизм исполнения таких решений в рамках национальной правовой системы. Прежде всего речь идет о судебной системе. Независимость суда, законность принимаемых им решений - это фундаментальная основа доверия к бизнес-климату страны со стороны инвесторов и предпринимателей. Необходимо обеспечить равенство сторон в судебных спорах между предпринимателями и госорганами. В этих целях следует разработать механизм общественного мониторинга за судебной практикой. Системной мерой должна стать "презумпция добросовестности предпринимателя". Эта норма уже вошла в Налоговый и Таможенный кодексы, теперь необходимо применить ее в других отраслях регулирования", - сказал Токаев.

Он также озвучил проблему частой смены норм, регулирующих ведение бизнеса.

Иногда этого требует меняющаяся среда (новые технологии, интересы общества и так далее), а иногда это обычный недосмотр самих государственных органов. Новые нормы затрагивают производственный процесс, технологии, организационные аспекты ведения бизнеса. Поэтому надо законодательно внедрить практику "переходного периода". Мы хотим, чтобы предприниматели ответственно и добросовестно исполняли предписания регуляторов. Следовательно, необходимо дать им время для ознакомления и перенастройки своей работы", - сказал он.

Президент считает, что улучшению делового климата также будет способствовать более тесное взаимодействие контрольно-надзорных органов и бизнеса. По его словам, необходимо внедрить практику проведения Единого дня отчета контрольно-надзорных органов перед бизнес-сообществом в регионах.

Это будет площадка для открытого диалога, на которой будут разъясняться нововведения в законодательстве, заявляться приоритеты контрольно-надзорной работы госорганов, формироваться обратная связь. Поручаю Правительству обеспечить реализацию этих поручений", - сказал Токаев.

Он отметил, что большие надежды сегодня возлагаются на институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

На сегодня налажено взаимодействие данного института с государственными органами, в том числе правоохранительными. Вместе с тем рекомендую бизнес-омбудсмену активизировать работу, стать узнаваемым и востребованным в бизнес-сообществе. Надо также проработать вопрос введения региональных бизнес-омбудсменов. Говоря о регионах, необходимо помнить, что бизнес-среда - это не только законы и кодексы, это доступ к земле, инфраструктуре, госзакупкам. Поэтому практика проведения национального рейтинга легкости ведения бизнеса в регионах будет продолжена. В отношении акимов, допустивших неоднократное снижение рейтинга, будут приниматься соответствующие меры", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что иностранные инвесторы часто сталкиваются в Казахстане с проблемами поиска надежных соинвесторов и бизнес-партнеров с казахстанской стороны и поручил НПП "Атамекен" совместно с НК "Казахинвест" сформировать реестр добросовестных отечественных бизнес-партнеров.

Вторая задача, поставленная президентом, - это эффективная поддержка предпринимательства.

Всестороннее содействие частной инициативе всегда было приоритетом государственной политики. По решению Елбасы выделено 600 миллиардов тенге для обеспечения доступного кредитования. Это отличная возможность организовать производство товаров экономики простых вещей. Вместе с тем отмечается слабое освоение выделенных средств. Банками одобрено всего 28 проектов на сумму 13 миллиардов тенге. Можно сказать, что этот процесс пущен на самотек. Поручаю правительству активизировать работу и с банками, и с НПП "Атамекен". Поддержка должна своевременно дойти до предпринимателей", - сказал президент.

Он также поднял вопрос эффективности ряда субсидий, отметив, что бюджетные средства должны использоваться с максимальной экономической и социальной отдачей. В этой связи правительству совместно с НПП "Атамекен" поручено провести системный анализ эффективности мер государственной поддержки по всем программам.

До 1 октября текущего года необходимо внести предложения по новым подходам к господдержке с учетом встречных обязательств бизнеса. Они должны найти отражение в разрабатываемых госпрограммах. В целом, надо обеспечить постепенный переход на горизонтальные и косвенные меры поддержки бизнеса", - сказал Токаев.

По его словам, действенную роль в стимулировании предпринимательства должны сыграть фискальные меры.

Целый ряд таких мер установлен в рамках Предпринимательского, Налогового и Таможенного кодексов. Необходимо оценить, насколько они востребованы и эффективны. Вместе с тем в нашем законодательстве отсутствует такой распространенный в развитых странах инструмент, как налоговые кредиты. Считаю, что пора внедрить его в Налоговый кодекс. Новые предприятия должны получить доступ к инвестиционным налоговым кредитам сроком на 3-5 лет. Это позволит бизнесу закрепиться на рынке и выйти на самоокупаемость", - считает глава государства.

Он отметил, что большой потенциал для развития бизнеса открывает практика семейного предпринимательства, и поручил правительству совместно с НПП "Атамекен" надо продумать меры по распространению такой практики в Казахстане.

В целом, с учетом поступательного роста МСБ, мы должны ставить перед собой еще более амбициозные цели. Ставлю задачу в 2025 году довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 35-40%", - заявил Токаев.

Он также озвучил ряд решений, касающихся развития и защита конкуренции, развития рынков сбыта, партнерства государства и бизнеса, ограничения присутствия государства в экономике , повышение финансовой устойчивости отечественных компаний, совершенствования бизнес-навыков и компетенций.

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