Цена на социальный хлеб повышаться не будет - МСХ

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - По заявлению Минсельхоза Казахстана, цена на социальный хлеб не вырастет, несмотря на снижение урожая зерновых в этом году, передает Kazakhstan Today.

Ситуация с запасами зерна и муки в республике стабильная. По данным официальной статистики, среднереспубликанская цена на хлеб из пшеничной муки первого сорта на так называемый "социальный хлеб" составляет 76,5 тенге за булку. Цена на социальный хлеб повышаться не будет", - сообщили в пресс-службе МСХ.

В ведомстве уточнили, что в текущем году убрано 15,1 млн гектаров , намолочено 19,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, рис и другие культуры.

По предварительным прогнозам, с учетом переходящего остатка продовольственной пшеницы прошлого года, объем к распределению до следующего урожая составит 14,9 млн тонн. Из них на внутреннее потребление предполагается использовать порядка 5,9 млн тонн (семена, фураж, промышленная переработка), экспортный потенциал составляет порядка 6,0 - 7 млн тонн.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, по состоянию на 15 сентября 2019 года на хлебоприемных предприятиях в наличии имеется 5,1 млн тонн зерна, в том числе у АО "Продовольственная контрактная корпорация" - 350 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Кроме того, Продкорпорация будет закупать до 300-350 тыс. тонн зерна.

Также сообщается, что ежемесячные запасы муки на предприятиях регионов составляют 178,0 тыс. тонн.

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